ИИ извърши първата в света мозъчна операция в Лондон, спасявайки зрението на 48-годишен пациент

Н еврохирурзи в Лондон извършиха първата в света успешна операция с изкуствен интелект за отстраняване на мозъчен тумор, спасявайки зрението на 48-годишен мъж, съобщиха здравните власти, цитирани от The Guardian.

Операцията е извършена през май в Националната болница по неврология и неврохирургия (NHNN), част от университетската болница UCLH в Лондон, но подробностите бяха запазени в тайна до четвъртък, докато пациентът, Рийс Хибърт, се възстановяваше.

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Докато хирургическият екип поддържаше пълен контрол, системата с изкуствен интелект анализираше видеопотока на живо от камерите по време на интервенцията. Тя помагаше за идентифицирането на ключови структури като нерви и кръвоносни съдове, които трябваше да бъдат избегнати в близост до 11-милиметровия тумор на хипофизната жлеза на Хибърт.

AI helps perform brain surgery on British man in world first



Read more 🔗 https://t.co/yiYaE1jCt1 — Sky News (@SkyNews) August 27, 2026

„Когато се събудих... виждах ясно всичко в стаята“, сподели Хибърт, който успява да проходи самостоятелно без очила или бастун само седмица след операцията.

Оттогава той вече се е върнал на работа като мениджър "Обслужване на клиенти". „Чувствам се сякаш имам 360-градусова панорамна гледка към всичко около мен“, каза той.

Хирурзите са оперирали Хибърт с помощта на новата AI технология, която разпознава микроскопични анатомични образувания в мозъка чрез цветово кодиране на критичните структури, гарантирайки безопасността на процедурата.

Лечебното заведение е използвало технологията преди това само с изследователска цел, а тази операция е първият случай на прилагането ѝ върху пациент.

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Хипофизната жлеза, кръвоносните съдове и зрителните нерви са разположени изключително изпънато и плътно едни до други. „Отклонение от едва милиметър може да се окаже фатално“, предупреждават медицинските специалисти, тъй като може да доведе до слепота, инсулт или смърт.

World's first patient to undergo live AI-assisted brain surgery has tumour removed https://t.co/dMfVr2fttm — BBC East (@BBCLookEast) August 27, 2026

Д-р София Бано, доцент по роботика и изкуствен интелект в UCL и технически ръководител на проекта, заяви: „Благодарение на обучението си с стотици хирургически видеоклипове, системата е анализирала широк спектър от казуси, които един хирург би натрупал като опит едва след десетилетия практика.“

„Тя е създадена да помага при разпознаването на критична анатомия, хирургически инструменти и взаимодействия с тъканите в реално време, подпомагайки специалистите по време на изключително деликатни процедури.“

Първоначално третирани без хирургическа намеса, симптомите на Хибърт се влошават след поставянето на диагнозата през 2024 г., предизвиквайки тежък хормонален дисбаланс и увреждане на зрението. Без тази операция той е бил застрашен от пълно ослепяване.

Хибърт, който е от Бедфордшир, сподели: „NHNN е основана през 1859 г. ... и е първата специализирана неврохирургична болница в света. Затова за мен е напълно логично точно тази болница да направи и първата в света неврохирургична операция, асистирана от изкуствен интелект.“

Проф. Майк Луис, научен директор по иновациите в Националния институт за здравни изследвания (NIHR), който финансира операцията като част от клинично изпитване, изтъкна, че тази „пионерска операция“ показва огромния потенциал на усъвършенствания изкуствен интелект да подпомага медиците и да издига грижата за пациентите на ново ниво.