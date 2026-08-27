Българин е сред изчезналите след бедствието в Непал

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Воден ад на границата между Непал и Тибет: Има жертви, стотици са изчезнали

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Б ългарски гражданин е изчезнал вследствие на наводненията в Тибет и Непал, посочиха от Министерството на външните работи (МВнР) в отговор на запитване на БТА.

Воден ад на границата между Непал и Тибет: Има жертви, стотици са изчезнали

Министерството чрез посолствата на Република България в Пекин и в Делхи е уведомено официално от китайските власти за изчезналия българин. От МВнР посочиха, че посолствата на България в Китай и Индия са в постоянен контакт с властите в засегнатия регион и следят развитието на ситуацията.

В посолството на България в Пекин са оказали съдействие на един български гражданин да се свърже със съпругата си, пътуваща организирано в засегнатия регион, която е в безопасност и към настоящия момент се намира в Тибет. Българска гражданка, намираща се в Непал, се е свързала с дипломатическото ни представителство в Делхи, информираха още от МВнР. Тя се намира в безопасност, но е с изгубени лични документи. Посолството ни в Делхи ѝ е оказало дистанционно съдействие за получаване на временен паспорт от представителство на държава-членка на ЕС в Непал, допълниха от външно министерство.

Всички сигнали и постъпила информация се проверяват и изясняват, като в случай на изчезнали български граждани, при които не са изяснени всички факти и обстоятелства, и преди да бъдат уведомени близките им, МВнР не може да предоставя лични данни или да потвърди самоличността им, добавят още от министерството.

По-рано справка на актуализирания списък на Туристическия борд на Непал от 27 август 2026 г. показа, че българин е в неизвестност след внезапните наводнения и кални свлачища, засегнали пограничния регион между Непал и китайския автономен регион Тибет.

В документа са посочени общо 644 души от различни държави, които към 12:00 часа местно време все още се водят в неизвестност.

Междувременно в засегнатите райони продължават издирвателните и спасителните операции.

Новината беше потвърдена пред БНР от Преслав Конов, управител на туроператорска компания, която в момента има група от 15 български туристи в Тибет.

Българските туристи са в безопасност

Всички членове на групата са добре и се намират далеч от района, който беше тежко засегнат от внезапните наводнения и калните свлачища.

Завръщането им в България обаче, което по план трябва да бъде на 1 септември, може да се окаже по-трудно и да бъде отложено заради сериозните щети по пътната инфраструктура.

„Мястото, на което е ударила голямата вълна, и това, което се разпространява като видео в интернет, е буквално самият граничен пункт“, разказа Конов.

По думите му хората, с които в момента няма контакт, са били именно на граничния пункт или в непосредствена близост до него.

„Просто са пресичали границата, оформяли са си документи, визи и са изчезнали оттам“, обясни той.

Разрушени пътища затрудняват прибирането

Сериозен проблем за българската група е състоянието на пътната инфраструктура.

„При всички положения ще бъде затруднена, защото буквално пътищата липсват“, каза Конов.

Туроператорската компания вече е уведомила българските институции за ситуацията.

„Писали сме и до Министерството на туризма, и до външното министерство, и до консулствата ни в Делхи, и до почетния ни посланик в Катманду с молба да ни бъде осигурена актуална логистична информация как, какви процедури и протоколи да използваме за прибирането на групата“, посочи той.

Един от възможните варианти е туристите да бъдат транспортирани по суша до Лхаса, откъдето да продължат със самолет до Катманду, а след това да се приберат в България.

„В най-лошия случай ще пътуваме със сухопътен транспорт до Лхаса, Тибет, и оттам със самолет ще излетим до Катманду и оттам ще се приберем по план в България“, обясни Конов.

Туроператорът вече организира и допълнителни нощувки, ако се наложи групата да остане по-дълго в региона.

Броят на потвърдените жертви вече е 270, съобщи непалската полиция, цитирана от "Франс прес". Близо 1500 души са в неизвестност.

Експерти както от Непал, така и от САЩ смятат, че катастрофалното наводнение вероятно е предизвикано от откъсване на долната част на ледник, срутила се към дъното на долина, която се намира на стотици метри по-надолу.

Първоначалните съобщения от непалски власти сочеха, че трусът в района може да е причинил срутване на част на ледника и да е предизвикал катастрофата.

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Според американската геоложка служба земетресението с магнитуд, първоначално съобщен като 4,4, всъщност е било сеизмична енергия, генерирана от срутването на ледникови скали и лед.