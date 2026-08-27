Постреляха моторист с въздушна пушка в Русе

П олицията в Русе разследва случай на прострелян с въздушна пушка 23-годишен моторист в село Николово.

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Сигналът е подаден вчера малко преди 18 часа. На място служители на Второ РУ установили младия мъж, който разказал, че докато карал мотоциклета си по улица в селото, бил прострелян с въздушна пушка в областта на седалището.

Пострадалият е откаран с линейка в Спешното приемно отделение на болница „Канев“ в Русе.

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По случая е образувано досъдебно производство и е започнало разследване за хулиганска проява.