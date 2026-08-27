„Просто малко магия“: Сандра Бълок и Никол Кидман омагьосаха червения килим

С естрите Оуенс се завръщат!

В сряда, 26 август, Сандра Бълок и Никол Кидман направиха бляскава поява на премиерата на „Приложна магия 2“ в Лондон, пише PEOPLE.

62-годишната Бълок впечатли с рокля без презрамки с леопардов принт на Givenchy, корсет и акцент с голяма панделка на полата. Визията бе допълнена от смела цепка до бедрото. Звездата съчета тоалета с черни сандали на висок ток и бижута от Jessica McCormack, а косата ѝ бе оформена в гладка, права стилистика.

Nicole Kidman Recalls Funny Moment Picking Up Sandra Bullock on ‘Practical Magic 2’ Set: ‘I Have Muscles’ (Exclusive) https://t.co/pm706R0ggp — People (@people) August 27, 2026

59-годишната Кидман се появи в изработена по поръчка рокля на Chanel, покрита с пайети и украсена с драпирани златни верижки около бюста и раменете. Актрисата бе заложила на златни обувки на ток и бляскав часовник. Русите ѝ коси бяха изправени, завършени с ефирен бретон.

Бълок и Кидман се завръщат в емблематичните си роли на Сали и Джилиън Оуенс в дългоочакваното продължение на лентата от 1998 г.

Базиран на едноименния роман на Алис Хофман от 1995 г., „Приложна магия“ разказва историята на сестрите Оуенс. Двете вещици са потомки на оцеляла от процесите в Салем и се опитват да разчупят проклятие, което убива всеки мъж, в когото се влюбят. Заедно с това те се учат да приемат магическите си дарби и да следват собствения си път.

Nicole Kidman and Sandra Bullock had us ✨spellbound✨ at the #PracticalMagic2 London premiere! 💞 pic.twitter.com/XBFMalWZjP — ExtraTV (@extratv) August 26, 2026

Стокард Чанинг и Даян Уист също се завръщат в ролите на ексцентричните лели, отгледали момичетата. Продължението излиза по кината на 11 септември, близо 28 години след премиерата на оригиналния филм.

В петък, 7 август, Кидман сподели в Instagram кадри от снимачната площадка, на които позира заедно с Бълок, Джоуи Кинг и Мейзи Уилямс. На част от снимките актрисата е заобиколена от растения, отвари, книги и черен котарак, потапяйки се отново в ролята.

Други кадри разкриха пред феновете любимата къща във викториански стил в Масачузетс, която героините обитаваха в първата част. Любопитен детайл е, че сградата всъщност е само декор, а интериорът е изграден изцяло в филмово студио.

Актьорският състав демонстрира близки отношения и зад кулисите, като кадрите ги улавят в прегръдки и усмивки извън снимачния процес.

„Просто малко магия, ✨🌙🔮“, написа Кидман към публикацията си.