НЗОК призна, че е дала некоректни данни на КЗК

Н ЗОК призна, че първоначално е предоставила на Комисията за защита на конкуренцията частично некоректни данни за изразходваните средства за предоставяне на помощните средства, приспособления, съоръжения и медицинските изделия през 2024 и 2025 г.

Бюджетът на НЗОК е с "умерено неизпълнение"

От касата обясняват, че грешката е възникнала заради дублиране на стойности по фактурите на търговските дружества, предоставящи помощните средства. След установяването на проблема „Информационно обслужване“ АД е актуализирало и коригирало данните, които впоследствие са изпратени от НЗОК на КЗК.

Според коригираните данни през 2024 г. НЗОК е изплатила 36,56 млн. лв. за ПСПСМИ при заложени в бюджета 55 млн. лв. През 2025 г. изплатените средства са 39,73 млн. лв., отново при бюджет от 55 млн. лв.

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От НЗОК подчертават, че след корекцията данните показват, че разходите за ПСПСМИ са били в рамките на одобрения бюджет. Институцията заявява, че е спазвала бюджетната дисциплина и изискванията за прозрачност при разходването на публични средства.