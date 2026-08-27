Големият обрат през септември: 5 зодии започват нов живот

П ет зодиакални знака наистина ще имат най-добрия хороскоп през септември 2026 г. Започвайки от 10 септември, ни очакват множество нови истории, тъй като Венера навлиза в Скорпион, Меркурий навлиза във Везни, Уран става ретрограден, а Новолунието е в Дева. Да, всичко това в един и същи ден.

Трансформационни истории се задават на хоризонта, докато Венера отразява прелюдията към предстоящата ретроградна Венера, която ще разтърси нашия свят. Меркурий добавя дипломатичност в отношенията ни, докато ретроградният Уран ни позволява да преразгледаме начина, по който общуваме с останалите. Когато Новолунието в Дева излезе на сцената, то ще ни покаже как практичността печели пред спонтанността.

Слънцето навлиза във Везни на 22-ри, а Пълнолунието в Овен е на 26-и. Това означава, че междуличностната динамика във връзките е основна тема през този месец, докато се учим как да слушаме другите, същевременно отстоявайки себе си. Марс навлиза в магнетичния Лъв на 27-и, а Меркурий навлиза в Скорпион на 30-и, което ни прави по-присъстващи с хората, които обичаме, и по-искрени относно връзките, които искаме да имаме занапред.

Вижте кои зодии ги очаква месец на себелюбие и грижа, но и освобождаване от страховете в нашата галерия.