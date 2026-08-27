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18-годишната Киран Реди от Джорджия е новата „Мис Тийн САЩ“ 2026

18-годишната представителка на Джорджия спечели 44-тото издание на престижния конкурс за красота. Церемонията в Маями отбеляза и изненадващото завръщане на скандално оттеглилата се бивша носителка на титлата Ноелия Фойгт в ролята на водеща

Стела Христова Стела Христова

27 август 2026, 13:47
18-годишната Киран Реди от Джорджия е новата „Мис Тийн САЩ“ 2026
Източник: iStock

18-годишната Киран Реди от Джорджия спечели 44-тото издание на конкурса за красота „Мис Тийн САЩ“ 2026. Бляскавата церемония се проведе в сряда, 26 август, в Маями, а короната ѝ бе предадена от досегашната носителка на титлата Майлин Марш, пише PEOPLE.

„Изключително съм развълнувана и благодарна за възможността да представлявам Джорджия и САЩ. Мечтая да бъда моделът за подражание, от който самата аз имах нужда, докато растях“, сподели развълнуваната Реди.

Нейната предшественичка Майлин Марш спечели щатската титла на 11 май 2025 г., а по-късно същата година представи Мисури на националния финал в Рино, Невада. Марш бе едва на 17 години при коронясването си, но вече имаше сериозен опит в света на конкурсите. Любопитен детайл е, че нейната майка, Аманда Карауей, е носителка на титлите „Мис Канзас Тийн САЩ“ през 1996 г. и „Мис Канзас САЩ“ през 1999 г. Извън подиума Марш е състезателка по прескачане на препятствия, защитник на устойчивата мода и основател на инициативата Keep Girls In School, осигуряваща хигиенни продукти за ученички в неравностойно положение.

Тазгодишното шоу бе белязано и от присъствието на Ноелия Фойгт, която влезе в ролята на водеща заедно с Шон Майкъл Рей. Фойгт бе първата носителка на титлата „Мис САЩ“, която официално се отказа от короната си през май 2024 г. – ход, който предизвика широк медиен отзвук. Завръщането ѝ на сцената на организацията започна като съводеща на предварителните кръгове в края на миналата година и продължи с воденето на тазгодишния тийнейджърски конкурс.

Журито на събитието включваше популярни имена от шоубизнеса и модата. Сред оценяващите бе риалити звездата от „Истинските съпруги на Роуд Айлънд“ Келси Суонсън (носителка на титлата „Мис Роуд Айлънд САЩ“ 2017), както и инфлуенсърката Кайлън Дарнел, придобила популярност в социалните мрежи с видеата си за студентския живот в Университета в Алабама и бивша „Мис Охайо Тийн“ 2022.

Към тях в съдийския панел се присъединиха още бившите носителки на титлата Кийлани Аруда („Мис Тийн САЩ“ 2020) и Калиг Гарис („Мис Тийн САЩ“ 2019), собственичката на агенция Boss Babe Models Мари П. Андерсън и известната дизайнерка Беси Бесана.

Редактор: Стела Христова
Мис Тийн САЩ Киран Реди конкурс за красота Майлин Марш Маями коронация Ноелия Фойгт САЩ
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