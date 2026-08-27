Бивша спортна звезда разкри как е провалил срещата си с Риана

Б ившата звезда на американския футбол Мат Лайнарт рядко е изпускал топката по време на кариерата си в колежа – освен в момента, когато е отишъл на среща с поп звездата Риана, съобщава The Post.

Лайнарт гостува в предаването „The Dan Patrick Show“ и чистосърдечно разказа как липсата на увереност е довела до пълен провал на срещата му с бъдещата деветкратна носителка на награда „Грами“.

Когато водещият отвори темата за срещата му с певицата, 43-годишният бивш спортист само наведе глава и каза: „О, Господи, наистина ли ще говорим за това?“

„Не бях на ниво“

Водещият Дан Патрик не спести директния си въпрос и го попита как изобщо е възможно да прецака среща с жена като Риана. Лайнарт призна, че просто не е бил в най-добрата си форма.

Matt Leinart details his fumble with Rihanna https://t.co/MW2rYYhQ9J pic.twitter.com/ZVN6bOCRcV — New York Post (@nypost) August 27, 2026

„Бях млад и въобще нямах самочувствие. Всеки би си помислил, че по онова време съм пращял от увереност, но истината е, че изобщо не беше така“, разкри той.

Шампионът разкри неочакваната причина за притеснението си – точно в деня на срещата на устната му се появил херпес, което го сринало психически.

Преди неуспешния опит за романтика, двамата всъщност били приятели и се запознали чрез обща компания. Асистентката на Риана била близка от детството с един от най-добрите приятели на футболиста.

Всеки е поел по своя път

Въпреки че са минали години от краткото им засичане, днес и двамата са щастливо обвързани и радват на големи семейства.

Певицата има три деца от рапъра A$AP Rocky. От своя страна Лайнарт е женен за бившата актриса и настоящ адвокат Джоузи Лорен, като двамата имат четири деца.