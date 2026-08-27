България

Спряха тока на пет постройки в Баба Алино

Това са сградите, за които е установено, че нямат самостоятелни партиди

Николай Киров Николай Киров

27 август 2026, 16:27
Спряха тока на пет постройки в Баба Алино
Източник: БГНЕС

В изпълнение на Заповед на кмета на Община Варна днес ЕРП Север предприе действия за преустановяване на електрозахранването към пет постройки в местност „Баба Алино“. Това са сградите, за които при извършената по-рано този месец проверка беше установено, че нямат самостоятелни партиди и средства за търговско измерване (СТИ), а получават електрозахранване след СТИ, намиращо се в съседство. Партидата е регистрирана на името на „Форест клуб Варна“ ООД.

Действията са предприети в изпълнение на издадената заповед и са насочени единствено към обектите, обхванати от нея. Електрозахранването на основния обект на клиента „Форест Клуб Варна“ ООД, нито на други обекти извън обхвата на заповедта, не е прекъснато. Петте постройки са били захранвани чрез електрическа мрежа, изградена след средството за търговско измерване на клиента.

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Като оператор на електроразпределителната мрежа ЕРП Север изпълнява задълженията си в рамките на предоставените му от закона правомощия и предприема необходимите действия при наличие на съответните основания и актове от компетентните органи.

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По случая още в началото на миналата седмица ЕРП Север издаде задължителни предписания до клиента за преустановяване на електрозахранването към посочените постройки. Предписанията не бяха изпълнени, а подадените впоследствие от клиента възражения и жалби не променят задължението на дружеството да изпълнява действията, за които е налице приложимо основание, освен ако компетентен орган не постанови друго.

Редактор: Николай Киров
Източник: ЕРП Север    
ЕРП Север Община Варна спиране на тока Баба Алино Варна
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