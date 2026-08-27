"Това не е чистка": Димитър Стоянов с коментар за уволнения офицер

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Б ивш подполковник, офицер от запаса, е бил уволнен преди два дни заради нарушения, свързани с провеждането на процедури по обществени поръчки и финансови нарушения. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов.

„Това не е чистка, а нормални действия при една такава ситуация“, коментира министърът, цитиран от DarikNews.bg

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Той отказа да навлезе в подробности по случая и посочи, че компетентните органи трябва да се произнесат.

„Не мога да коментирам тази тема. Нека Военната прокуратура да се произнесе“, заяви Стоянов.

Министърът уточни още, че няма други уволнени от Министерството на отбраната.