Прокуратурата: Заглушител не е открит в „Драгалевци“

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П ри извършените претърсвания в района на столичния квартал „Драгалевци“ не е открито устройство, за което към момента да може да се установи, че е заглушител на GPS сигнал. Това съобщи говорителят на Софийската районна прокуратура Александра Стефанова.

Разследването е започнало на 21 август, след като оперативни служители са установили смущаване на сигнал. По случая е образувано досъдебно производство.

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При претърсванията са иззети кабели, акумулаторни устройства и поставки, но според предварителните заключения на техническите експерти те не изпълняват функцията на заглушаващи устройства. Затова към момента по делото липсва веществено доказателство, което категорично да потвърждава наличието на заглушител, подчерта Стефанова.

Тя уточни, че има данни за действително заглушаване на сигнал, установено в рамките на оперативните действия преди образуването на досъдебното производство. Впоследствие сигналът е бил възстановен. Все още обаче предстои да се изясни как е било извършено заглушаването и с каква техника.

НАП знаела за заглушителя от „Драгалевци“ още през 2023 г.

Прокуратурата е разпоредила да бъдат установени и разпитани всички лица, посочени като свързани със случая. Проверява се и връзката между конкретни дружества, собственика на автомобила и собствениците на имотите, в които са извършени претърсванията.

Продължават разпитите на свидетели и техническите експертизи, които трябва да установят дали сред иззетата техника има устройства, способни да заглушават конкретния сигнал.