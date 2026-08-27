България

Радев допусна вдигане на лихвите през септември

Като основни причини управителят на БНБ посочи инфлацията и енергийния шок

Николай Киров Николай Киров

27 август 2026, 15:35
Радев допусна вдигане на лихвите през септември
Източник: БГНЕС

У правителят на БНБ и член на Управителния съвет на ЕЦБ Димитър Радев допусна ново повишение на лихвените проценти през септември, като заяви, че аргументите в полза на такава стъпка стават все по-силни. Решението все още не е взето, но според него при сегашните данни допълнително затягане на паричната политика заслужава сериозно внимание.

Като основни причини Радев посочи инфлацията, която остава над целевото равнище от 2%, и риска енергийният шок да се окаже по-продължителен от очакваното. Според него ЕЦБ трябва да бъде особено внимателна, за да не приеме трайните инфлационни сигнали за временни.

Димитър Радев: Вдигане на лихвите при растеж на заплатите

Радев подчерта, че изчакването все още е възможност, но в настоящата ситуация готовността за действие трябва да има по-голяма тежест. По думите му ЕЦБ трябва да даде време на вече предприетите мерки да окажат ефект, но едновременно с това ясно да покаже, че е готова отново да повиши лихвите, ако условията го налагат.

Заседанията през октомври и декември остават възможни моменти за действие, но Радев подчерта, че няма предварително определен сценарий за движението на лихвите.

Димитър Радев: Ако ЕЦБ действа твърде късно, цената може да е по-голяма

Според него актуализираните прогнози през септември вероятно ще покажат известен възходящ натиск от инфлацията, докато икономическият растеж ще остане ограничен. Допълнително значение имат и по-високите доходности по облигациите, които вече затягат финансовите условия и оскъпяват кредитирането.

Радев заяви още, че ЕЦБ не бива да чака появата на т.нар. вторични ефекти - например трайно пренасяне на инфлацията в заплатите и цените. Ако се изчака те да станат напълно видими, централната банка може да реагира твърде късно.

Пълният текст на интервюто на Димитър Радев пред Econostream, четете в сайта в БНБ.

Редактор: Николай Киров
Източник: БНБ    
Димитър Радев ЕЦБ БНБ
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