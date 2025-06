Кой ще наследи Али Хаменей, ако той изчезне

И ранският аятолах Али Хаменей е избрал трима свои възможни приемници в случай, че бъде убит от Израел, предаде ДПА, като се позова на информация на „Ню Йорк таймс“.

Според конституцията на страната процесът на избор на нов аятолах е строго регламентиран и Събранието на експертите, наброяващо 88 ислямски юристи и духовници се събира, за да реши кой да наследи аятолаха в случай на неговата смърт.

Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei is bracing for his own possible demise by naming three candidates to succeed him. He presented the names of his top clerics to an assembly of experts.Khamenei took this step because of the high risk of his assassination by Israel pic.twitter.com/PvCnrRyQWL