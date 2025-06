Али Хаменей: Битката започна

„Битката започна“. Това написа с в „Екс“ иранският аятолах Али Хаменей, предаде АНСА. Това е неговото първо изказване, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че няма намерение засега да убива аятолаха.

(Във видеото: Израел и Иран продължават да си разменят удари шести ден)

"Ислямската република ще триумфира над ционитския режим“, заяви Хаменей.

Същевременно иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция заяви, че е изстрелял свръхзвукови ракети към Израел, предаде Франс прес.

We must give a strong response to the terrorist Zionist regime.

We will show the Zionists no mercy.