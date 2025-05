Кой печели изборите в Австралия?

У правляващата левоцентристка Лейбъристка партия на премиера Антъни Албанезе печели парламентарните избори в Австралия, съобщиха агенциите, като се позоваха на екзитполове в местни медии след края на изборния ден.

Телевизиите "Севън" и "Скай нюз Австралия" посочиха въз основа на първите прогнозни резултати, че опозиционната десноцентристка Либерално-национална коалиция няма да спечели, а изборният анализатор Антъни Грийн директно обяви лейбъристите за победители в ефира на австралийската телевизия.

Anthony Albanese become the first Labor prime minister in Australia to win two elections in a row since Bob Hawke in 1990.@AlboMP #auspol 🦘 🇦🇺 pic.twitter.com/wKrw1kWNIu