Премиерът на Австралия падна от сцена и каза: Бях сладък

П ремиерът на Австралия Антъни Албанезе изглежда падна от сцената в четвъртък по време на предизборно събитие за националните избори, които ще се проведат през май, но бързо се изправи и настоя, че е изглеждал „сладък“ след това, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

62-годишният лидер на лявоцентристката Лейбъристка партия позира за снимки след речта си на конференцията на Минно-енергийния съюз, проведена в Нов Южен Уелс, когато

отстъпи назад и загуби опора, предизвиквайки възклицания от публиката.

Албанезе веднага се изправи на крака и даде знак на тълпата с две ръце, че е добре.

BREAKING: Prime Minister Anthony Albanese just fell off the stage during a campaign event.



No reported injuries. pic.twitter.com/FoZZqDBDhy