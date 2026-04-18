Свят

Кога една война е „справедлива“? Сблъсъкът между Тръмп и папата за морала на конфликта с Иран

Администрацията на Тръмп и Ватикана влязоха в теологичен спор за легитимността на конфликта с Иран. Докато Джей Ди Ванс и Майк Джонсън се позовават на „справедливата война“, Католическата църква предупреждава, че съвременните оръжия променят всичко

18 април 2026, 18:32
И нтересен резултат от необичайната и до голяма степен едностранна вражда между президента Доналд Тръмп и Светия престол е възраждането на теологичния дебат дали евентуална война на САЩ и Израел срещу Иран може да се класифицира като „справедлива“.

Без да навлизаме в подробности около директните атаки на Тръмп срещу папа Лъв XIV и разсъжденията на Понтифика за това дали Бог чува молитвите на воюващите, достатъчно е да кажем, че двете страни са в остро противоречие, пише в свой анализ CNN.

  • Ванс кани на диалог

„Харесва ми, че папата е защитник на мира. Мисля, че това със сигурност е една от неговите роли“, заяви вицепрезидентът Джей Ди Ванс по време на участие в събитие на Turning Point USA в Университета на Джорджия тази седмица. Вместо да атакува Светия отец, Ванс отбеляза, че приветства разговорите по въпросите на мира и войната, тъй като те „най-малкото подтикват към диалог“.

Този диалог обаче се случва „постфактум“. Вместо да обосноват публично необходимостта от военни действия и да изградят международна подкрепа, САЩ предприеха удари срещу Иран в момент, когато преговорите за ядрената програма все още бяха в ход.

Ванс, който е приел католицизма и подготвя книга за своето духовно израстване, се срещна с папа Лъв миналата година и изрази симпатии към него. Въпреки това той постави под въпрос позицията на Ватикана:

„Как можете да кажете, че Бог никога не е на страната на онези, които държат меча?“, попита Ванс в Джорджия. „Бог не беше ли на страната на американците, които освободиха Франция от нацистите? Бог не беше ли на страната на американците, които освободиха лагерите на Холокоста...?“

Ванс добави: „Когато папата казва, че Бог никога не е на страната на онези, които държат меча – има повече от хилядолетна традиция в теорията за справедливата война, нали? Разбира се, можем да имаме разногласия относно това дали този или онзи конфликт е справедлив, но мисля, че е важно по същия начин, по който е важно вицепрезидентът на Съединените щати да бъде внимателен, когато говори за въпроси на публичната политика, мисля, че е много, много важно папата да бъде внимателен, когато говори за въпроси на теологията.“

Ванс бе критикуван за внушението, че поучава папата по теология, но думите му изискват пълен контекст. Трябва да се отбележи, че концепцията за „справедливата война“ е еволюирала значително през вековете, но корените ѝ са в учението на Свети Августин. Тъй като папа Лъв произхожда от Августинския орден, той вероятно е отлично запознат с темата.

Техеран Източник: БТА/AP
  • „Министерство на войната“

Други републиканци подкрепиха аргументите на Ванс. Председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън, евангелски християнин, също намекна, че действията срещу Иран са „справедлива война“.

„Това е много добре уреден въпрос от християнската теология. Има нещо, наречено доктрина за справедливата война“, каза Джонсън. „Има си време за всяка цел под небето. Мисля, че това, което коментарите на президента, това, което коментарите на вицепрезидента отразяват, е тяхното разбиране, дълбоко в SCIF (защитени обекти за класифицирана информация) и класифицираните брифинги, за залoзите, които са толкова високи в ситуацията, пред която сме изправени.“

Конференцията на католическите епископи в САЩ обаче изрази несъгласие и публикува разяснение на думите на папата: „В продължение на повече от хиляда години Католическата църква проповядва теория за справедливата война и именно тази дълга традиция Светият отец внимателно споменава в коментарите си за войната“.

Епископите подчертаха ключов принцип: една нация може да прибегне до оръжие само „в самозащита, след като всички мирни усилия са се провалили“. С други думи, войната е справедлива само ако е отбранителна срещу агресор, който активно воюва. Именно това визира папата с думите си: „Той (Бог) не слуша молитвите на онези, които водят война.“

В същото време администрацията на Тръмп целенасочено се дистанцира от понятието „отбрана“. Пентагонът вече носи и името „Министерство на войната“, а Тръмп и министърът на отбраната Пит Хегсет заявиха, че искат завръщане към епохата, в която САЩ са печелили войни чрез настъпление, а не само чрез защита.

Техеран Източник: БТА
  • Принципът на пропорционалността

Кристофър Ламб, кореспондент на CNN във Ватикана, отбелязва, че Лъв – първият папа американец – става все по-категоричен срещу опасностите от мащабни конфликти. Ватиканът подчертава принципа на „пропорционалността“: разрушенията от войната не трябва да надхвърлят очакваното добро.

Кардинал Блейз Купич, архиепископ на Чикаго, заяви пред Кристиан Аманпур, че е шокиран от паралела, който Ванс прави между Втората световна война и настоящия конфликт с Иран, който кардиналът определи като „война по избор“. На въпрос дали това е справедлива война, Купич бе кратък: „Не, не е“.

  • Тестът от четири стъпки

Съгласно Катехизиса на Католическата църква, „законната отбрана с военна сила“ изисква едновременното изпълнение на четири условия:

  • Щетите, нанесени от агресора, трябва да бъдат трайни, сериозни и сигурни.
  • Всички други средства за спиране на агресията са се оказали неприложими или неефективни.
  • Трябва да съществуват сериозни изгледи за успех.
  • Употребата на оръжие не трябва да причинява по-голямо зло от това, което се цели да бъде отстранено.

Кардинал Купич подчертава, че в ерата на оръжията за масово унищожение тези условия се преценяват още по-трудно, а администрацията на Тръмп не е дефинирала ясно крайната си цел в Иран.

Техеран Източник: БГНЕС
  • Наследството на Обама и „Светата война“

За контраст може да се разгледа речта на Барак Обама при приемането на Нобеловата награда за мир. Тогава той изтъкна значението на международния правов ред – концепции, които Тръмп и Хегсет до голяма степен отхвърлят. Хегсет дори открито се хвали с пренебрегването на правилата за водене на война в името на „ефективността“.

Обама твърдеше, че религията не трябва да бъде намесвана във военни действия – позиция, коренно различна от тази на Хегсет, който цитира Библията и носи татуировки със символика на Кръстоносните походи.

Въпреки тези думи, управлението на Обама не бе лишено от противоречия. Той често използваше военна сила и дронове, което според критици е ставало без надлежен процес. Същевременно обаче, вместо война, той постигна ядреното споразумение с Техеран – съглашение, което днес е останало в миналото.

Справедлива война Доналд Тръмп Папа Лъв XIV САЩ и Иран Теология Джей Ди Ванс Католическа църква
Последвайте ни

По темата

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

