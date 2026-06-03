Почина Пийбо Брайсън - емблематичният глас от анимации на Disney

А мериканският певец Пийбо Брайсън, известен със своя кадифен глас и емблематичните дуети към някои от най-обичаните анимационни филми на Disney, е починал на 75-годишна възраст. Новината беше съобщена от неговото семейство.

В изявление близките му посочват, че Брайсън е издъхнал във вторник вечерта, заобиколен от любовта на семейството си и най-близките си хора.

R&B singer Peabo Bryson died on June 2 at the age of 75 just days after suffering a stroke, his family confirmed. He was known for the pop versions of "Beauty and the Beast" and "A Whole New World." https://t.co/zkitCi5Wyl pic.twitter.com/M2wUohcmCx — E! News (@enews) June 3, 2026

Певецът остава в историята на музиката най-вече с изпълненията си на носителите на „Оскар“ песни „Beauty and the Beast“ от едноименния филм „Красавицата и Звярът“, записана в дует със Селин Дион, както и „A Whole New World“ от анимационната класика „Аладин“, изпълнена заедно с Реджина Бел.

И двете песни се превръщат в световни хитове и носят на Брайсън две поредни награди „Грами“ за най-добро поп изпълнение от дует или група с вокали. Освен това композициите печелят и „Оскар“ за най-добра оригинална песен, пише CNN.

През дългата си кариера Брайсън оставя след себе си и редица успешни R&B хитове, сред които „Feel the Fire“, „If Ever You're in My Arms Again“, „Reaching for the Sky“ и „Can You Stop the Rain“, превърнали се в любими песни за поколения почитатели на жанра.

Роден като Робърт Пийпо Брайсън през 1951 г. в Грийнвил, щата Южна Каролина, той започва музикалния си път още като тийнейджър. Първоначално пее като беквокалист на по-възрастни изпълнители, а артистичното му име се появява, след като колегите му започват да произнасят трудно рожденото му име „Пийпо“ и го заменят с „Пийбо“.

Едва 16-годишен той напуска дома си, за да тръгне на турне с групата на Моузес Дилард и Tex-Town Display. Именно там талантът му започва да привлича внимание.

Пробивът в кариерата му идва, когато е забелязан от музикалния продуцент Еди Бискоу от Bullet Records. Впечатлен от гласа му, той насърчава младия изпълнител да започне солова кариера и му дава възможност да работи като аранжор, автор и продуцент.

През 1976 г. Брайсън издава дебютния си албум, а две години по-късно преминава към Capitol Records, където албумът му „Reaching for the Sky“ достига златен статус.

В края на 70-те и началото на 80-те години той затвърждава мястото си сред водещите R&B изпълнители в САЩ. Работи с имена като Натали Коул и Роберта Флак, а дуетите му се превръщат в негова запазена марка.

През 1983 г. заедно с Роберта Флак записва хита „Tonight, I Celebrate My Love“, който и до днес остава една от най-разпознаваемите романтични песни на десетилетието.

Най-големият международен успех обаче идва през 90-те години благодарение на сътрудничеството му с Disney. Именно тогава Брайсън записва двете песни, които ще останат завинаги свързани с името му – „Beauty and the Beast“ със Селин Дион и „A Whole New World“ с Реджина Бел.

През 2010 г. певецът сключва брак с британската изпълнителка Таня Бонифейс, бивш член на момичешката група The 411. Осем години по-късно двамата стават родители на син.

През 2019 г. Брайсън претърпява сърдечен удар, а през май тази година беше съобщено, че е хоспитализиран след инсулт.

„Макар сърцата ни да са разбити, намираме утеха в това колко много хора обичаха Пийбо и колко животи докоснаха неговият глас и щедър дух“, се казва в изявлението на семейството му.

„Неговото наследство и музика ще живеят още много поколения.“