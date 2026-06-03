Белгиец наръга с нож мъж в корема пред басейн в София

С офийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност гражданин на Кралство Белгия за нападение с нож, при което е бил ранен мъж в столицата.

По данни на държавното обвинение инцидентът е станал на 1 юни около 15:00 часа в района на плувен басейн в София. Според събраните до момента доказателства обвиняемият е нанесъл удар с нож в областта на корема на друг мъж.

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Вследствие на нападението пострадалият е получил средна телесна повреда и му е била оказана медицинска помощ.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването се води за причиняване на телесна повреда с хладно оръжие, като законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ до шест години.

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От прокуратурата съобщиха, че чуждият гражданин е задържан за срок до 72 часа с прокурорско постановление.

Предстои Софийската районна прокуратура да внесе в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Магистратите ще преценят дали са налице достатъчно основания обвиняемият да остане в ареста до приключване на разследването.

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Към момента не се съобщават повече подробности за причините, довели до инцидента, както и дали между двамата мъже е имало предишен конфликт. Работата по изясняване на всички факти и обстоятелства по случая продължава.

Разследващите събират свидетелски показания и други доказателства, които да помогнат за изясняване на механизма на нападението и мотивите за извършването му.