България

Белгиец наръга с нож мъж в корема пред басейн в София

Предстои СРП да внесе в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража"

3 юни 2026, 13:46
Белгиец наръга с нож мъж в корема пред басейн в София
Източник: iStock Photos/Getty Images

С офийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност гражданин на Кралство Белгия за нападение с нож, при което е бил ранен мъж в столицата.

По данни на държавното обвинение инцидентът е станал на 1 юни около 15:00 часа в района на плувен басейн в София. Според събраните до момента доказателства обвиняемият е нанесъл удар с нож в областта на корема на друг мъж.

Задържаха сириец за нападение с нож в София

Вследствие на нападението пострадалият е получил средна телесна повреда и му е била оказана медицинска помощ.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването се води за причиняване на телесна повреда с хладно оръжие, като законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ до шест години.

Нападение с нож в центъра на София без никакъв мотив

От прокуратурата съобщиха, че чуждият гражданин е задържан за срок до 72 часа с прокурорско постановление.

Предстои Софийската районна прокуратура да внесе в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Магистратите ще преценят дали са налице достатъчно основания обвиняемият да остане в ареста до приключване на разследването.

Намушкаха мъж с нож в гърба и корема в София, задържан е сириец

Към момента не се съобщават повече подробности за причините, довели до инцидента, както и дали между двамата мъже е имало предишен конфликт. Работата по изясняване на всички факти и обстоятелства по случая продължава.

Разследващите събират свидетелски показания и други доказателства, които да помогнат за изясняване на механизма на нападението и мотивите за извършването му.

Източник: СРП    
Последвайте ни
ЕК официално препоръча процедура срещу България за прекомерен дефицит

ЕК официално препоръча процедура срещу България за прекомерен дефицит

Кой е Евгени Симеонов - новият особен търговски управител на „Лукойл“

Кой е Евгени Симеонов - новият особен търговски управител на „Лукойл“

Щастлива развръзка: Откриха издирваното 2-годишно дете в Старозагорско

Щастлива развръзка: Откриха издирваното 2-годишно дете в Старозагорско

Новата българска следа в Холивуд: Коя е Мика Абдала, която омагьоса света

Новата българска следа в Холивуд: Коя е Мика Абдала, която омагьоса света

Комуникационният бранш се обединява: четири организации създават общ клъстър

Комуникационният бранш се обединява: четири организации създават общ клъстър

biss.bg
10 здрави породи кучета с легендарна издръжливост на дълги разстояния

10 здрави породи кучета с легендарна издръжливост на дълги разстояния

dogsandcats.bg
България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки
Ексклузивно

България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки

Преди 1 ден
2 юни: Денят, в който природата постави България на колене
Ексклузивно

2 юни: Денят, в който природата постави България на колене

Преди 1 ден
<p>Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ</p>
Ексклузивно

Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ

Преди 1 ден
Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?
Ексклузивно

Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

Роботи с морал? Ще има ли право ИИ сам да решава кого да убие по време на война

Свят Преди 10 минути

Дроновете ще трябва да бъдат програмирани с морални насоки, тъй като вземането на решения, задвижвано от изкуствен интелект (ИИ), намалява участието на човека в автономната война. Това твърди бивш ръководител на британското разузнаване

Демерджиев иска отговори от ДАНС за украинската фирма КУБ

Демерджиев иска отговори от ДАНС за украинската фирма КУБ

България Преди 21 минути

Демерджиев: Интересното е защо заповедта по отношение на Невзоров

Министърът на отбраната: Имаме достатъчно въоръжение за F-16, няма да има съкращения на военнослужещи

Министърът на отбраната: Имаме достатъчно въоръжение за F-16, няма да има съкращения на военнослужещи

България Преди 51 минути

Димитър Стоянов обяви, че до края на юни в България ще останат до 15 американски самолета KC-135

Пожар пламна в заведение в Слънчев бряг, евакуираха и съседен хотел

Пожар пламна в заведение в Слънчев бряг, евакуираха и съседен хотел

България Преди 58 минути

По време на инцидента в обекта е имало както клиенти, така и служители

,

Мистериозни мъже бродят из канализацията на Ню Йорк

Любопитно Преди 1 час

Поне три банди са нахлули незаконно под земята в Куинс и Бруклин от началото на май, а властите се опасяват, че новата опасна мода може да се превърне в епидемия

<p>Отстраниха главния секретар на Народното събрание&nbsp;</p>

Отстраниха главния секретар на Народното събрание Стефана Караславова

България Преди 1 час

Главният секретар на НС управлява бюджета на парламента и подписва всички търгове и обществени поръчки

<p>Отиде си гласът на Disney хитовете &bdquo;Красавицата и звярът&ldquo; и &bdquo;Аладин&ldquo;</p>

Почина Пийбо Брайсън - емблематичният глас от анимации на Disney

Свят Преди 1 час

Новината беше съобщена от неговото семейство

„Това не го прави истина“: Дженифър Лопес проговори за аферата с Брет Голдщайн

„Това не го прави истина“: Дженифър Лопес проговори за аферата с Брет Голдщайн

Любопитно Преди 1 час

Дженифър Лопес и колегата ѝ Брет Голдщайн се оказаха в неудобна ситуация на живо по телевизията. Певицата и актьорът отговориха на горещите слухове за предполагаема тайна афера и разкриха какво всъщност се случва между тях извън екрана

Мрачно пророчество: „Китайският Нострадамус“ разкри истината зад досиетата за НЛО

Мрачно пророчество: „Китайският Нострадамус“ разкри истината зад досиетата за НЛО

Любопитно Преди 1 час

Политическият анализатор Дзян Сюецин, предсказал завръщането на Тръмп в Белия дом, предупреди, че разсекретените архиви са параван, който крие далеч по-плашеща реалност за човечеството

Разкриха схема за източване на Здравната каса за близо 500 000 евро

Разкриха схема за източване на Здравната каса за близо 500 000 евро

България Преди 1 час

Според МВР са отчетени около 3000 фиктивни клинични пътеки, шестима души са задържани

Кой ще е новият Джеймс Бонд? Вижте актьорите с най-голям шанс за ролята на Агент 007

Кой ще е новият Джеймс Бонд? Вижте актьорите с най-голям шанс за ролята на Агент 007

Любопитно Преди 1 час

Новият Агент 007 трябва да е секси, млад и готов за екшън. Вижте кои са 9-те холивудски звезди в горещия списък за предстоящия филм на Дени Вилньов и защо Калъм Търнър и Джейкъб Елорди в момента водят класацията

<p>Рашков: Няма съмнение, че става дума за незаконно строителство в&nbsp;&quot;Баба Алино&quot;</p>

Бойко Рашков: Няма съмнение, че става дума за незаконно строителство в "Баба Алино"

България Преди 1 час

По думите му вече е започнало разследване, което е свързано с документни престъпления

,

Уникално съкровище се завръща у дома: Показват оригинала на златната маска на Терес в Казанлък

България Преди 1 час

Изложбата ще бъде достъпна за посетители до 15 юли

<p>Парламентът прие окончателно промените в удължителния бюджет</p>

Парламентът прие окончателно промените в удължителния бюджет: По-високи пенсии и по-ниски партийни субсидии

България Преди 1 час

Минималната пенсия се увеличава от 1 юли, а COVID добавката отпада за новоотпуснатите пенсии

=

Старт на разпитите по делото за убийството на 18-годишната Магдалена Русева от Хасково

България Преди 2 часа

42-ма свидетели и вещи лица ще бъдат разпитани днес и утре

Гълъб Донев: Новият дълг е неизбежен, таванът е 3,8 млрд. евро

Гълъб Донев: Новият дълг е неизбежен, таванът е 3,8 млрд. евро

България Преди 2 часа

Финансовият министър заяви, че без този дълг правителството няма да може да разплати пенсии през месец юли

Всичко от днес

От мрежата

Каква консервирана храна за кучета е подходяща за Йоркширския териер?

dogsandcats.bg

11 независими породи кучета, които ценят свободата и личното си пространство

dogsandcats.bg
1

Готови ли сте да помагате в бедствие?

sinoptik.bg
1

Най-едрото ципокрило насекомо в Европа не е опасно

sinoptik.bg

Профанизирането на психологията: Защо всичко стана „травма“ и всеки втори е „нарцис“?

Edna.bg

Съветите за красота на Цецо Андреев: Тайната за скъпа визия и траен грим

Edna.bg

Реал Мадрид показа екипа за новия сезон

Gong.bg

Това вече е лудост: астрономически суми за Мондиал 2026

Gong.bg

ЕК препоръча България да бъде поставена в процедура по свръхдефицит. Какви санкции ни грозят

Nova.bg

Евгени Симеонов е новият особен търговски управител на „Лукойл”

Nova.bg