Старт на разпитите по делото за убийството на 18-годишната Магдалена Русева от Хасково

42-ма свидетели и вещи лица ще бъдат разпитани по делото за убийството на 18-годишната Магдалена Русева от Хасково. Заседанието е насрочено за днес и утре, предава NOVA.
Разпитите започнаха с майката на убитото дете.
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Маги изчезна през април миналата година. Тялото ѝ беше открито в бидон дни по-късно. След убийството в Хасково имаше протести, които доведоха до смяна на директора на полицията.
Протест пред полицията в Хасково след убийството на Магдалена Русева
Обвиняем е съученик на Маги, който тогава бил непълнолетен и заради това законът предвижда наказание до 12 години.
Близките на убитото момиче предявиха граждански иск за общо 1,8 милиона евро обезщетение.