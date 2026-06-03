Кой ще е новият Джеймс Бонд? Вижте актьорите с най-голям шанс за ролята на Агент 007

М лад, секси и готов за екшън в поне четири филма – това е профилът на новия Джеймс Бонд, за чиято роля вече се борят девет от най-горещите имена в киното.

Кастинг директорът Нина Голд наскоро сподели критериите за следващия актьор в ролята на легендарния агент 007. Той трябва да „излъчва сексапил“ (ooze s*x appeal) и да бъде достатъчно млад, за да изиграе ролята в 3, 4 или повече филма.

Всичко това се случва на фона на слуховете за предстоящ филм за Джеймс Бонд, режисиран от Дени Вилньов.

Вижте в нашата ГАЛЕРИЯ кой актьор има има най-голяма вероятност да облече смокинга на агент 007: