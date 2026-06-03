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Кой ще е новият Джеймс Бонд? Вижте актьорите с най-голям шанс за ролята на Агент 007

Новият Агент 007 трябва да е секси, млад и готов за екшън. Вижте кои са 9-те холивудски звезди в горещия списък за предстоящия филм на Дени Вилньов и защо Калъм Търнър и Джейкъб Елорди в момента водят класацията

3 юни 2026, 13:20
Кой ще е новият Джеймс Бонд? Вижте актьорите с най-голям шанс за ролята на Агент 007
Източник: Getty Images

М лад, секси и готов за екшън в поне четири филма – това е профилът на новия Джеймс Бонд, за чиято роля вече се борят девет от най-горещите имена в киното.

Кастинг директорът Нина Голд наскоро сподели критериите за следващия актьор в ролята на легендарния агент 007. Той трябва да „излъчва сексапил“ (ooze s*x appeal) и да бъде достатъчно млад, за да изиграе ролята в 3, 4 или повече филма.

Всичко това се случва на фона на слуховете за предстоящ филм за Джеймс Бонд, режисиран от Дени Вилньов.

Вижте в нашата ГАЛЕРИЯ кой актьор има има най-голяма вероятност да облече смокинга на агент 007:

Код 007: Големите фаворити за ролята на Джеймс Бонд
9 снимки
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Източник: @filmthusiast    
Джеймс Бонд агент 007 кастинг филми Нина Голд Дени Вилньов
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