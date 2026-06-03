Разкриха схема за източване на Здравната каса за близо 500 000 евро

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С пецакция на „Икономическа полиция“ в Пловдив разкри източване на Националната здравноосигурителна каса в особено големи размери. Информацията бе съобщена от вътрешния министър Иван Демерджиев.

По негови думи става дума за около 3000 фиктивни клинични пътеки на пациенти, които реално не са получили услуги по рехабилитация.

Разпитани са над 35 свидетели, задържани са шестима души, за които към момента има подозрения за съпричастност към престъплението. Повдигнати са пет обвинения.

„Сумата е източена от касата чрез фиктивни направления и с помощта на печати на лекари, които в голямата си част дори не са знаели, че печатите им се използват. Размерът ѝ възлиза на около 500 000 евро за една година. Продължаваме да разследваме и предходни периоди, както и дали тази практика е била използвана и на други места извън територията на Пловдив“, обяви още министърът, цитиран от NOVA.

Демерджиев изрази надежда, че работата по случая ще продължи и че резултатите от нея ще бъдат доразвити.

Подробности по акцията ще бъдат представени на съвместен брифинг на областния директор на МВР и окръжния прокурор в Пловдив.