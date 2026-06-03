Министърът на отбраната: Имаме достатъчно въоръжение за F-16, няма да има съкращения на военнослужещи

М инистърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че България разполага с достатъчно въоръжение за самолетите F-16 към момента, а предстоящите мерки за оптимизация в Министерството на отбраната няма да засегнат военнослужещите. Той коментира още проекта за придобиване на радари, бюджета на ведомството и присъствието на американски самолети KC-135 у нас.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че по решение на Министерския съвет (МС) до 15 самолета KC-135 ще останат в България до края на юни.

„В момента има решение на Министерския съвет самолетите KC-135 до 15 броя да останат до края на месец юни“, каза Стоянов. По думите му не е ясно дали ще последва ново искане от американска страна за удължаване на престоя им.

Министърът коментира и проекта за придобиване на радари. Той припомни, че процедурата е започнала още по време на служебното правителство през 2022 - 2023 г. и тогава е била близо до подписване на договор.

„Сега нуждите от отбранителна техника са коренно различни. Пазарът е коренно различен, търсенето е коренно различно, така че цената с всеки изминал ден върви нагоре“, заяви Стоянов.

По думите му е постигната договореност с бъдещия доставчик цената да бъде запазена на нивото от миналата година. Той уточни, че основната промяна в проекта за инвестиционен разход е свързана с графика на плащанията, тъй като в предишния вариант е било предвидено плащане през 2025 г.

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„Цената се запазва такава, каквато е била и миналата година, но в сравнение с цената през 2023 г. е с около 50 милиона нагоре“, посочи министърът.

Относно бюджета на Министерството на отбраната Стоянов заяви, че вече е провел разговори с вицепремиера Донев и се надява на увеличение на средствата за следващата година.

По темата за въоръжението на самолетите F-16 министърът отбеляза, че при сключването на първия договор през 2019 г. част от бойните пакети са били сериозно орязани с цел намаляване на общата цена.

„Реално с втория договор, който подписахме по време на служебното правителство, част от тези бойни пакети бяха възстановени“, каза той.

Стоянов потвърди, че американската страна е дала разрешение България да закупи 125 ракети по искане, отправено през миналата година. Той отказа да коментира конкретните нужди поради ограниченията на Закона за защита на класифицираната информация.

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„В крайна сметка имаме достатъчно въоръжение за F-16 към момента“, подчерта министърът.

По отношение на планираните реформи в Министерството на отбраната Стоянов заяви, че ще бъдат освободени трайно незаети щатни бройки и ще бъде извършен функционален анализ на администрацията.

„Бъдете сигурни, че сред военнослужещите няма да има съкращения. Категорично там няма да се пипа“, заяви той.

Министърът подчерта, че Българската армия и сега работи при некомплект от около 20%, поради което допълнително намаляване на числеността би затруднило изпълнението на конституционните ѝ задачи.

Стоянов уточни, че поставеното от Министерството на финансите условие е за 10% намаление на разходите за заплати, а не за 10% съкращения на персонал.

„Трябва да се прави разлика“, каза министърът.