Свят

Папа Лъв XIV: Шепа тирани опустошават света

С остра реторика срещу войната и неравенството, Светият отец влезе в директен сблъсък с Доналд Тръмп

17 април 2026, 15:43
Източник: Getty Images

П апа Лъв XIV остро разкритикува „тираните”, които според него опустошават света. Изказването Светият отец направи по време на посещение в размирния град Баменда в Камерун – епицентър на дългогодишен сепаратистки конфликт. Първият американски папа, който говори по-рано същия ден в Камерун, каза, че светът „е опустошен от шепа тирани”, без да назовава конкретни имена, съобщава NOVA.

„Горко на онези, които използват религията и името на Бог за политическа и икономическа изгода”, заяви папата, подчертавайки, че светът страда заради малцина, но се крепи на солидарността между хората. Понтификът осъди и експлоатацията на Африка, обвинявайки външни сили, че използват ресурсите на континента за печалба. Още при пристигането си той призова управляващите в Камерун да се борят с корупцията и нарушенията на човешките права.

Папа Лъв дебютира с нов, силен стил на говорене по време на обиколката си в четири африкански държави тази седмица, отправяйки остри критики към войната и неравенството. След като през първите 10 месеца от понтификата си той не коментираше директно събития, сега промяната в реториката му отразява неговата загриженост относно посоката на глобалното лидерство, коментират експерти.

Джон Тавис, пенсиониран кореспондент във Ватикана, който е отразявал три понтификата, посочва: „Обикновено папите и Ватикана са предпазливи, когато става въпрос за международна политика, предпочитайки дипломацията пред публичното порицание. Папа Лъв XIV изглежда убеден, че светът трябва да чуе изрично осъждане на несправедливостта и агресията и изглежда осъзнава, че е един от малкото хора, които имат глобален амвон”.

Напрежението между папата и президента на САЩ Доналд Тръмп продължава да ескалира. Тръмп за първи път нападна Лъв като „ужасен” в неделя, в очевиден отговор на критиките на папата към войната между САЩ и Израел срещу Иран. Американският лидер отново отправи критики в четвъртък, твърдейки, че папата не разбира въпросите на външната политика. Преди това той отхвърли критиките на Лъв XIV, но заяви, че няма конфликт с него.

Папата, известен с това, че внимателно подбира думите си, до голяма степен избягваше коментари за САЩ до март, когато се превърна в откровен критик на войната с Иран. За първи път той спомена Тръмп по име публично едва в началото на април, като предложи президентът да намери „изход” за прекратяване на войната.

В Африка папата говори много по-твърдо. В речи тази седмица в Алжир и Камерун той предупреди, че капризите на най-богатите в света заплашват мира и осъди нарушенията на международното право от „неоколониални” глобални сили.

„Папа Лъв се утвърждава като морален лидер в световен мащаб”, каза пред „Ройтерс” епископ Джон Стоу от Лексингтън, Кентъки. Стоу, който е президент на американска католическа организация за мир, обясни, че последните послания на Лъв имат по-голяма тежест, тъй като са отправени по време на посещение в Африка, „предадени лице в лице с хората, които са живели с война, насилие, глад и хронична бедност“.

Папите отдавна са морален глас на световната сцена, но като цяло се стремят Църквата да остане неутрална, позволявайки на Ватикана да действа като посредник. Масимо Фаджоли, професор в Тринити Колидж Дъблин и експерт по управление на Римокатолическата църква, посочи примера на папа Пий XII, който е обвинен от някои критици, че не е говорил достатъчно силно за Холокоста. „Винаги виси призракът на Пий XII там. Не мисля, че (Лъв) иска Ватикана да бъде обвинен в мекота към тръмпизма, защото е американец”, казва Фаджоли.

Папа Лъв, роден като Робърт Превост, е прекарал десетилетия като мисионер и епископ в Перу, преди да заеме престола. Той е живял там по време на интензивния вътрешен конфликт между правителството и маоистката партизанска групировка „Сияйна пътека”, когато десетки хиляди бяха убити.

„В селските райони на Перу Превост е бил потопен в това, което бедността, корупцията, глобализацията на безразличието, климатичната катастрофа и правителственото насилие правят на хората”, казва Наталия Императори-Лий от университета Фордъм. Според нея той е уникално квалифициран да говори за опасностите от политическата корупция и насилие.

С коментарите си тази седмица, според анализатора Джон Тавис, Лъв може би е говорил по-категорично от своя предшественик папа Франциск или който и да е друг предишен папа. „Други папи, включително Йоан Павел II и Франциск, са говорили за опасностите от идеологическите тирании и неоколониалзима. Но когато Лъв казва, че светът е „опустошен от шепа тирани”, това ми се струва много по-директно предизвикателство към лидерите на могъщи нации”, завършва Тавис.

Източник: NOVA    
Папа Лъв XIV Критика Тирани Африка Камерун Ватикана Доналд Тръмп Война Корупция Морално лидерство
Русия ще засили противовъздушната си отбрана до бреговете на Балтийско море

Русия ще засили противовъздушната си отбрана до бреговете на Балтийско море

Свят Преди 10 минути

Това заяви областният губернатор Александър Дрозденко, след украински удари срещу местни енергийни и пристанищни съоръжения

,

Войната с Иран удари доставките за Европа: САЩ бавят боеприпасите за Литва

Свят Преди 35 минути

Вашингтон е информирал редица съюзници от Балтийския и Скандинавския регион, че запасите им се изчерпват заради конфликта в Близкия изток; Вилнюс остава в постоянен контакт с Пентагона

Рядка четиридневна магнитна буря ще удари Земята

Рядка четиридневна магнитна буря ще удари Земята

Любопитно Преди 1 час

Слънцето е решило да направи истинско светлинно шоу, чиито последици ще усетим от 17 до 20 април. Космическа буря от такъв мащаб е рядкост през пролетта – и тя не само влияе на настроението ви, но буквално може да е изпитание за кръвоносните ви съдове

Деница Суруджийска

„В сянката на свободата“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Яхтата на Аристотел Онасис "Christina O" отново се продава за над 50 млн. евро

Яхтата на Аристотел Онасис "Christina O" отново се продава за над 50 млн. евро

Любопитно Преди 1 час

Легендарният плавателен съд е бил домакин на Кенеди, Чърчил и Холивудски звезди

<p>&bdquo;Голото&ldquo; оръжие на Aprilia и приключенски турър от Moto Guzzi</p>

„Голото“ оръжие на Aprilia и приключенски турър от Moto Guzzi

Технологии Преди 1 час

От Италия с любов: удоволствието да минеш през серпентините на Стелвио се въплъщава в модерния едноименен турър на Moto Guzzi, докато Tuono 457 идва под формата на „гол“ адреналин с марка Aprilia

Събота е ден за размисъл преди осмите избори за НС за последните 5 години

Събота е ден за размисъл преди осмите избори за НС за последните 5 години

България Преди 1 час

Денят преди изборите е законово установен период на "предизборна тишина"

Кино програмата на SHAPESHIFT 2026: Къде свършва алгоритъмът и започва човекът?

Кино програмата на SHAPESHIFT 2026: Къде свършва алгоритъмът и започва човекът?

Любопитно Преди 2 часа

Снимката е архивна

Европа разполага със запаси от самолетно гориво само за шест седмици заради войната в Иран, казва енергиен шеф

Свят Преди 2 часа

Международната енергийна агенция предупреди, че заради блокадата на Ормузкия проток авиокомпаниите ще започнат да отменят полети „много скоро“. Докато KLM вече съкращава графици, запасите на Стария континент ще стигнат за по-малко от два месеца

За четири денонощия са инсталирани общо 7500 машини за гласуване

За четири денонощия са инсталирани общо 7500 машини за гласуване

България Преди 2 часа

Карантинираните машини са 500, като този брой е очакван и е в рамките на нормалното

Напусна ни баскетболният треньор Иван Балъков

Напусна ни баскетболният треньор Иван Балъков

България Преди 2 часа

Той е дългогодишен учител в ОУ “Петко Р. Славейков” в град Велико Търново

<p>&bdquo;Това е почти паранормално&ldquo;:&nbsp;Изложба за &bdquo;Титаник&ldquo; се наводни на годишнината от трагедията</p>

Изложба за „Титаник“ потъна във вода точно на годишнината от трагедията

Любопитно Преди 2 часа

Музеят „Воло“, известен с разказите за духове, претърпя странен инцидент – залите с артефакти за 6 млн. долара бяха наводнени без видима причина точно на 14 април. Собствениците са в шок: „Това е повече от ирония, това е почти паранормално“

Хиляди се връщат в Ливан след примирието с Израел

Хиляди се връщат в Ливан след примирието с Израел

Свят Преди 2 часа

Трафик и задръствания по основните пътища към южната част на страната

Регионална среща събира независими търговци във Велико Търново в края на април

Регионална среща събира независими търговци във Велико Търново в края на април

Любопитно Преди 2 часа

Тази година форматът „Търговия с човешко лице“ включва серия от събития, насочени към непосредствен диалог с бизнеса на традиционна търговия

<p>Потвърдиха &bdquo;Топ Гън 3&ldquo; след историческия успех от $ 1,5 милиарда</p>

Маверик се завръща: Официално потвърдиха „Топ Гън 3“ след историческия успех от 1,5 милиарда долара

Любопитно Преди 2 часа

Официално обявиха началото на работата по „Топ Гън 3“, като сценарият за новото приключение на Маверик вече е в напреднала фаза. Докато Том Круз загатва за бъдещи каскади, Disney отговори с първи кадри от новите „Отмъстители“ и „Междузвездни войни“

Голям пожар в Пловдив изпепели над 30 автомобила в автоморга

Голям пожар в Пловдив изпепели над 30 автомобила в автоморга

България Преди 2 часа

Огънят е избухнал в индустриалната зона край Околовръстното шосе

