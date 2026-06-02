Защо учените излъгаха за височината на Еверест, след като го измериха с абсолютна точност?

К олко висок е връх Еверест? Това всъщност е малко спорен въпрос и такъв, който има няколко отговора в зависимост от това как измервате най-високата планина на Земята.

(Във видеото: „Чувството е неописуемо - виждаш целия свят в краката си“: Говори алпинистът Георги Колевичин, покорил Еверест)

Странната формулировка в началото не е случайна. Това е така, защото макар върхът на Еверест да носи титлата за най-висока точка над морското равнище, той всъщност не е най-високата планина на Земята, ако се измерва от основата до върха.

Еверест стана по-висок с почти един метър

Ако измервате планините от основата до върха, Мауна Кеа в Хавай е най-високата на Земята, достигайки 10 210 метра (33 500 фута), въпреки че се издига само на 4 205 метра (13 796 фута) над средното морско равнище. Ако говорим за най-отдалечената точка на Земята от нейното център-ядро, тази титла отива при 37-мата по височина планина в Андите.

Еверест е изкачван и измерван многократно през годините, като цифрите за височината му варират. Първото измерване на планината е направено в средата на 19-и век и е съобщено на обществеността като 29 002 фута (8 840 метра). Интересното при това измерване, въпреки че е неточно според съвременните стандарти, е, че хората, които са го съобщили, са знаели, че то е некоректно дори според техните собствени тогавашни стандарти.

Еверест е най-високият връх в света: Сигурни ли сте, помислете пак!

„Първото официално геодезическо заснемане на Еверест се провежда през 1852 г. Геодезистите правят измервания на шест места и извеждат средна стойност от 29 000 фута“, обяснява научен труд по темата.

„Това изглеждало твърде много като приблизително закръглено число за официален доклад, затова те добавили 2 фута към публикуваното си откритие, за да направят височината 29 002 фута“, става още ясно от научния труд.

Тази височина е приемана за официалното измерване на връх Еверест в продължение на повече от век, докато Геодезическото заснемане на Индия през 1954 г. не установява, че тя е 8 848 метра (29 028 фута). Това е съобщено точно от екипа, като за щастие не представлява точно закръглено число, когато се изрази във футове.

Мерят отново Еверест

Размерите на планините обаче могат да се променят и ние не бяхме приключили с измерването на Еверест, пише IFL.

Поради активността на тектоничната плоча, върху която се намират Хималаите, височината на планините може да варира. Някои геолози смятаха, че земетресение през 2015 г. може да е свило ледената шапка на върха на Еверест, правейки планината малко по-ниска.

Съществуват и известни спорове относно това дали ледената шапка изобщо трябва да бъде включвана. Официалните китайски измервания определяха планината на около 8 844,43 метра (29 017,15 фута) – по-ниско от измерванията при заснемания от различни страни по света. Това не се дължи на калпаво измерване, а на факта, че Китай предпочиташе да не включва снежната шапка, залагайки вместо това на „височината на скалата“.

В сравнение с китайските данни от 1975 г. регистрираният спад е с 3,65 м

След земетресението през 2015 г. съвместен екип от Непал и Китай обаче засне планината и установи, че тя е висока 8 848,86 метра (29 032 фута) – с почти един метър по-висока, отколкото при последното измерване, с което сложи край на спора за нейната височина. Разбира се, това също подлежи на промяна в бъдеще.