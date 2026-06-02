България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки

П очти цяла България преминава под жълт код за опасни валежи и гръмотевици във вторник, 2 юни. Предупреждението на НИМХ е в сила за 23 области, като най-интензивни ще бъдат явленията в района на Централния Балкан и Югозападна България, където има и сериозни условия за градушки. Метеоролозите съветват да бъдете внимателни на пътя и да ограничите дейностите на открито.

Предупреждение от първа степен – жълт код за интензивни валежи е обявено за почти цялата страна за вторник, 2 юни, сочи справка в сайта на НИМХ.

Предупреждението е в сила за 23 области в страната: София-град, София-област, Монтана, Враца, Ловеч, Перник, Кюстендил, Благоевград, Смолян, Габрово, Стара Загора, Пазарджик, Пловдив, Кърджали, Хасково, Велико Търново, Сливен, Ямбол, Разград, Силистра, Шумен, Търговище и Бургас.

От НИМХ предупреждават при жълт код за интензивни валежи: Бъдете внимателни за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

Жълт код в 23 области на страната за вторник, 2 юни Източник: НИМХ

Прогноза за вторник, 2 юни

През нощта над Дунавската равнина и Лудогорието облачността ще е разкъсана, на места – предимно значителна и ще превалява дъжд, възможно е и да прегърми. Над южните райони от страната ще е предимно ясно. Ще духа слаб северозападен, в Източна България – изток-югоизточен вятър. Атмосферното налягане слабо ще се повиши и ще е около средното за месеца.

Във вторник ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми. Значителни и по-интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан и Югозападна България, там има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 21° - 22° в Източна България до 27° - 29° на места в югозападните райони.

Над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на Централен Балкан и Рило-Родопския масив явленията ще са значителни, ще има и градушки. Ще духа умерен до силен вятър от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, на 2000 метра – около 12°.

По Черноморието облачността ще е предимно значителна и на много места ще има валежи от дъжд, значителни в следобедните часове по южното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 22° - 24°. Температурата на морската вода е 19° - 20°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Слънцето в София изгрява в 5 ч. и 51 мин. и залязва в 20 ч. и 59 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 8 мин. Луната в София залязва в 6 ч. и 53 мин. и изгрява в 23 ч. и 17 мин. Фаза на Луната: два дни след пълнолуние.

В сряда и четвъртък въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност.

На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. В четвъртък и петък от северозапад ще проникне относително по-хладен въздух и преобладаващите максимални температури ще бъдат между 23° и 28°, а през почивните дни относително ще се затопли.