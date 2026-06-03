Гълъб Донев: Новият дълг е неизбежен, таванът е 3,8 млрд. евро

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"Новият дълг е неизбежен. Правителството взе решение днес за таван на дълга от 3,8 млрд. евро". Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев на брифинг в Министерски съвет.

Донев заяви, че без този дълг правителството няма да може да разплати пенсии през месец юли.

По думите му Народното събрание трябва да го гласува до 20 юни.

Вицепремиерът обвини служебното правителство на Андрей Гюров, че е прехвърлило „горещия картоф“ към редовното правителство.

"Кабинетът поема своята отговорност, колкото и да е сложна ситуацията, в която се вземат трудни решения за орязване на разходите", заяви Гълъб Донев и добави, че ако обществото е готово може да се стигне до замразяване на доходите.

Според данните, които министърът на финансите оповести днес, дефицитът без да се променят действащите политики – е 7.4% или над 1.5 млрд. евро.

"Има и неразплатени разходи от 2024-2026, бяха крити по чекмеджета и сега услужливо извадени, става дума за над 2.2 млрд. евро", добави той.

"Служебното правителство не искаше да извърши консолидация на държавните разходи и затова ЕК не разполага с актуалните данни. Приходната част на бюджета не е нараствала със същите темпове, с които е нараствала разходната част на бюджета", добави вицепремиерът и отбеляза, че е имало укриване на разходи и осигуровки.

"Инвестиционната политика на страната е била непоследователна и без визия за стратегическо развитие. Вместо усвояване на европейски проекти, фокусът е бил изцяло насочен към националните капиталови инвестиции без да е осигурен ресурс. Неефективното управление на публичните средства и корупцията са увеличили допълнително натиска върху бюджета", каза Донев.

Според него честата смяна на служебни и редовни правителства са задълбочавали проблемите.

"Предстоят срещи с работодатели, синдикати, браншови организации, с които да предприемем конкретни мерки за консолидация на държавните разходи. Така че този прекомерен дефицит да бъде ограничен в приемливо допустими финансови рамки. Предполагам, че ЕК ще постави България под наблюдение. Но ние няма да чакаме указанията и твърдите мерки, които ЕК би могла да ни наложи. Ще ограничим в приемливи граници държавните разходи", даде заявка Гълъб Донев.

"Задачата е трудна, ако е била лесна – онези "майстори на балансиран бюджетен дефицит в рамките на 3%" биха могли да ги реализират. В момента бюджетът не може да си позволи лукса да разчита на дивидент от държавните дружества", съобщи още той и информира, че 560 млн. евро няма да постъпят тази година.

"Предстоят ни непопулярни мерки, предстои ни да изпием горчивата чаша", добави той.

Гълъб Донев заяви, че проектобюджетът за 2026 година трябва да бъдат разработени до края на месец юни, за да може до началото на юли месец да влязат за обсъждане в Народното събрание.