Любопитно

Новата българска следа в Холивуд: Коя е Мика Абдала, която омагьоса света

Родената в Тексас актриса покори световната публика с феноменалната си роля в хитовия сериал „Off Campus“. Макар никога да не е живяла у нас, тя с гордост носи името си, готви баница и пълнени чушки и не спира да прославя балканските си корени

3 юни 2026, 12:35
Новата българска следа в Холивуд: Коя е Мика Абдала, която омагьоса света
Източник: Getty Images

Х оливуд има нов любимец и, за наша гордост, в нейните вени тече българска кръв. След пробива на Нина Добрев в „Дневниците на вампира“ и историческата номинация за „Оскар“ на Мария Бакалова, американската фабрика за мечти се прекланя пред нов талант с балкански дух. Тя се казва Мика Абдала. И макар никога да не е живяла за постоянно в България, младата актриса използва всяка възможност в бляскавия свят на киното, за да разкаже за своите корени, традиции и... вкуса на бабината баница.

  • От Тексас до световната слава: Коя е Мика Абдала?

Мика е родена на 13 май 2000 г. в Плано, Тексас. Тя е американка от първо поколение по линия на своя баща, който е имигрирал в САЩ именно от България. Нейното богато наследство е екзотичен микс от български, ливански, гръцки, италиански и германски корени. Кариерата ѝ започва едва на 6-годишна възраст като детски модел, преминава през кратки появи в Barney & Friends и поредица от независими късометражни филми.

Първият ѝ голям успех идва с ролята на тийнейджър шпионин в оригиналния сериал на Netflix Project Mc², който ѝ носи номинация за престижната награда „Млад артист“ през 2016 г. Последват роли в хитови продукции като "S.W.A.T.", "Светкавицата", "Snack Shack" и "Sex Appeal".

Истинският глобален фурор обаче настъпи наскоро с премиерата на сериала "Off Campus". Базиран на бестселърите, които подлудиха читателите, проектът се превърна в абсолютен феномен, а Мика Абдала – в международна звезда от А-листата.

„Виждам много от себе си в героинята ми Али. Обичам да казвам, че тя е моето алтер-его, когато имам най-хубавия си ден“, споделя актрисата пред престижното списание Numero Netherlands. Любопитен факт е, че създателката на сериала Луиза Леви е била толкова вдъхновена от Мика, че е създала таен профил на героинята със нейни снимки месеци преди самото прослушване.

  • Пълнени чушки, баница и второ име „София“

Въпреки че е израснала в Тексас и Лос Анджелис, Мика поддържа изключително силна връзка с родината на баща си. „Единствено дете съм и съм изключително близка със семейството си“, разказва тя. "Вкъщи традициите са живи – на трапезата редовно присъстват български пълнени чушки, баница, пиле с ориз и баклава".

България присъства неизменно и в медийните ѝ изяви. В популярната игра за платформата Quinn „Колко добре познава партньора си“, нейният екранен партньор Стивън Калин бе подложен на изпит. Когато трябваше да назове второто име на актрисата, тя му подсказа: „Като столицата на България“. След кратко замисляне от негова страна, Мика гордо обяви: „София!“.

@angeldaysii Mika Abdalla 🩷#mikaabdalla #offcampus #bulgaria #booktok #fyp ♬ original sound - alliecat

Още по-романтична е историята ѝ от студентските години в Калифорнийския университет (UCLA), където завършва философия и кино. В час по философия Мика се влюбва в момче, седящо пред нея. Когато най-накрая събира смелост да го заговори, съдбата си казва думата – оказва се, че неговото семейство е от същия български град, от който произхожда и нейният баща. Изгряващата звезда обаче все още пази в тайна името на българското си родно място.

През 2024 г., в подкаста "Sit and Chat", Мика сподели и впечатленията си от визитата си у нас. Тя останала очарована от спокойствието и достъпния живот, като през смях си спомни как си е купила „вкусен фалафел за едва 50 цента“.

Embed from Getty Images

  • Цената на славата: Трудните лични избори

Пътят към върха изисква жертви. За да запази баланса в живота си, Мика прави съзнателна пауза от кариерата си, за да „бъде просто дете“ по време на следването си. Натовареното ежедневие и внезапният медиен прожектор обаче се отразиха на личния ѝ живот.

Само три седмици след грандиозния успех на "Off Campus", списание US Weekly взриви публичното пространство с новината, че Мика се е разделила с годеника си – актьора Джейк Шорт. Двамата бяха заедно пет години, след като се влюбиха на снимачната площадка на филма Sex Appeal, и се сгодиха през май 2025 г.

„Те продължават да се подкрепят и запазват приятелски отношения“, заяви официалният ѝ представител, умолявайки медиите за уединение.

Мика Абдала български корени холивудска актриса Off Campus български произход американско кино
Последвайте ни
Кой е Евгени Симеонов - новият особен търговски управител на „Лукойл“

Кой е Евгени Симеонов - новият особен търговски управител на „Лукойл“

Новата българска следа в Холивуд: Коя е Мика Абдала, която омагьоса света

Новата българска следа в Холивуд: Коя е Мика Абдала, която омагьоса света

Румен Спецов е освободен като особен търговски управител на „Лукойл”

Румен Спецов е освободен като особен търговски управител на „Лукойл”

Кой ще е новият Джеймс Бонд? Вижте актьорите с най-голям шанс за ролята на Агент 007

Кой ще е новият Джеймс Бонд? Вижте актьорите с най-голям шанс за ролята на Агент 007

Комуникационният бранш се обединява: четири организации създават общ клъстър

Комуникационният бранш се обединява: четири организации създават общ клъстър

biss.bg
4 опасности, от които да предпазим котката по време на Великден

4 опасности, от които да предпазим котката по време на Великден

dogsandcats.bg
България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки
Ексклузивно

България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки

Преди 1 ден
2 юни: Денят, в който природата постави България на колене
Ексклузивно

2 юни: Денят, в който природата постави България на колене

Преди 1 ден
<p>Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ</p>
Ексклузивно

Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ

Преди 1 ден
Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?
Ексклузивно

Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мрачно пророчество: „Китайският Нострадамус“ разкри истината зад досиетата за НЛО

Мрачно пророчество: „Китайският Нострадамус“ разкри истината зад досиетата за НЛО

Любопитно Преди 4 минути

Политическият анализатор Дзян Сюецин, предсказал завръщането на Тръмп в Белия дом, предупреди, че разсекретените архиви са параван, който крие далеч по-плашеща реалност за човечеството

Разкриха схема за източване на Здравната каса за близо 500 000 евро

Разкриха схема за източване на Здравната каса за близо 500 000 евро

България Преди 18 минути

Според МВР са отчетени около 3000 фиктивни клинични пътеки, шестима души са задържани

<p>Парламентът прие окончателно промените в удължителния бюджет</p>

Парламентът прие окончателно промените в удължителния бюджет: По-високи пенсии и по-ниски партийни субсидии

България Преди 36 минути

Минималната пенсия се увеличава от 1 юли, а COVID добавката отпада за новоотпуснатите пенсии

=

Старт на разпитите по делото за убийството на 18-годишната Магдалена Русева от Хасково

България Преди 44 минути

42-ма свидетели и вещи лица ще бъдат разпитани днес и утре

Гълъб Донев: Новият дълг е неизбежен, таванът е 3,8 млрд. евро

Гълъб Донев: Новият дълг е неизбежен, таванът е 3,8 млрд. евро

България Преди 1 час

Финансовият министър заяви, че без този дълг правителството няма да може да разплати пенсии през месец юли

Махат Чърчил и Тюринг от британските банкноти, но кралят остава

Махат Чърчил и Тюринг от британските банкноти, но кралят остава

Любопитно Преди 1 час

По стъпките на Джъстин: Хейли Бийбър си направи татуировка, посветена на детето им

По стъпките на Джъстин: Хейли Бийбър си направи татуировка, посветена на детето им

Любопитно Преди 1 час

Моделът сподели горещи кадри по бански, на които показа минималистичното число „22“ – рождената дата на малкия Джак Блус и на самата нея

<p>Военен хеликоптер на Кралските военноморски сили се разби в Девън</p>

Хеликоптер на Кралските военноморски сили на Великобритания се разби в поле в Девън

Свят Преди 1 час

Инцидентът е станал край Sourton Down, започнало е официално разследване

Джил Байдън разкри за ледената си среща с Мелания Тръмп

Джил Байдън разкри за ледената си среща с Мелания Тръмп

Любопитно Преди 1 час

В новите си мемоари бившата първа дама Джил Байдън разкрива за ледената атмосфера и неловкото пътуване в обща лимузина с Мелания Тръмп, която заради раздразнение от обиск на ФБР е отказвала да говори за друго, освен за времето

Президентът Илияна Йотова пита откъде се е натрупал бюджетният дефицит

Президентът Илияна Йотова пита откъде се е натрупал бюджетният дефицит

България Преди 1 час

"Дали не се е действало на принципа "след мен и потоп", попита държавният глава

<p>Украйна превърна легендарна бойна машина в безпилотен звяр</p>

От съветско наследство до робот на бъдещето: Украйна превърна легендарна бойна машина в безпилотен звяр

Свят Преди 1 час

овата платформа комбинира роботизирано управление, броня и бойна система с картечница

Назоваха храните, които крадат младостта ни

Назоваха храните, които крадат младостта ни

Любопитно Преди 1 час

Годините изследвания на „Сините зони“ – регионите с най-висока продължителност на живота и най-ниски нива на хронични заболявания в света – позволиха на експертите да идентифицират конкретни категории храни, които столетниците напълно избягват

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте на визита в Киев

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте на визита в Киев

Свят Преди 1 час

Посещението му идва в момент на засилени руски атаки и продължаващи дискусии за подкрепата на Алианса към Украйна

Сигнали за поставени бомби в детски градини в Пловдивско

Сигнали за поставени бомби в детски градини в Пловдивско

България Преди 1 час

Имейлите са изпратени малко след 9:00 часа в сряда сутрин

Разкопките под "Нотр Дам" изумиха археолозите

Разкопките под "Нотр Дам" изумиха археолозите

Любопитно Преди 2 часа

Докато туристите чакат на опашка пред възстановената катедрала "Нотр Дам", на броени метри под краката им археолози разкриват 20 века история. Пожарът от 2019 г. даде неочакван шанс за „разкопките на века“ – от средновековни къщи до епохата на Римската империя

,

Разкриха тайната: Учени откриха праисторическия произход на библейската река Ефрат

Любопитно Преди 2 часа

Противно на библейските предания, че извира от Райската градина, легендарната близкоизточна река се е родила от сблъсъка на два праисторически гиганта, по-големи от Нил

Всичко от днес

От мрежата

10 признака, че кучето ви е здраво

dogsandcats.bg

6 начина, по които неволно наранявате чувствата на кучето си

dogsandcats.bg
1

Най-едрото ципокрило насекомо в Европа не е опасно

sinoptik.bg
1

Заснеха единствената в света дива бяла панда

sinoptik.bg

Съветите за красота на Цецо Андреев: Тайната за скъпа визия и траен грим

Edna.bg

Милица Гладнишка на 50 - талантът, който не може да ти омръзне

Edna.bg

Това вече е лудост: астрономически суми за Мондиал 2026

Gong.bg

Бленджини обяви състава за първата седмица на Лига на нациите

Gong.bg

Евгени Симеонов е новият особен търговски управител на „Лукойл”

Nova.bg

Половин милион евро за година: Разкриха източване на НЗОК чрез фиктивни клинични пътеки

Nova.bg