2 юни: Денят, в който природата постави България на колене

В българската национална памет датата 2 юни традиционно е свързана със смирение, сирени и почит към подвига на Христо Ботев. През 2005 г. обаче точно в този ден природата реши да подложи страната на едно от най-тежките изпитания в съвременната ни история.

Вместо обичайните летни превалявания, над части от Северна и Западна България се изляха невиждани количества дъжд, които за броени часове превърнаха малки и кротки реки в разрушителни стихии. Този ден постави началото на едно кошмарно за икономиката и инфраструктурата лято, белязано от водно бедствие, което промени съдбата на хиляди българи.

Силата на приливната вълна в Две могили

Едно от най-драматичните огнища на бедствието се оказа Русенска област и по-конкретно община Две могили. Там ситуацията ескалира светкавично, принуждавайки местните власти да обявят пълно бедствено положение.

Истинският апокалипсис настъпи в село Баниска. Жителите на населеното място се събудиха пред лицето на петметрова приливна вълна, която погълна всичко по пътя си. Огромният воден стълб, образуван от падналите над сто литра на квадратен метър дъждове, преобръщаше тежки автомобили и разрушаваше масивни постройки.

Водата влачеше коли на километри разстояние извън пределите на селото. Цяло чудо е, че при този внезапен и свиреп удар на природата нямаше човешки жертви, но материалните щети оставиха дълбоки белези в региона за години напред.

Водният капан на Централна Северна България

Сходна и не по-малко драматична беше картината в община Луковит. Рано сутринта на 2 юни преля местен язовир, което доведе до мигновено наводняване на ниските части на града.

Най-тежко пострада квартал „Елешника“, където стотици къщи осъмнаха под вода. Приземните етажи и мазетата бяха наводнени до таваните, а уличната мрежа буквално изчезна под буйните потоци. Спасителни екипи и местни жители се бореха заедно, за да евакуират възрастни хора и животни от залятите дворове.

Междувременно в Софийска област река Малки Искър преля критично, застрашавайки десетки селища в община Правец. Бурята прекъсна електрозахранването на десетки населени места в Габровско и Великотърновско, оставяйки цели региони в пълна изолация от света насред прииждащите води.

Началото на едно лято под вода

Наводненията от 2 юни 2005 г. се оказаха само зловещ предвестник на това, което предстоеше да преживее България през следващите месеци. Това бедствие отвори т.нар. „голямо лятно наводнение“ на 2005 г., което се разви на няколко вълни.

Само броени дни по-късно стихията удари Перник и софийските предградия, а в края на лятото превърна в езера общините Елин Пелин и Ихтиман. Събитията от този ден показаха сериозните пропуски в поддръжката на речните корита и язовирните стени у нас.

Сянката на Вечния град: Истината зад синонима на разрушението

В съвременното общество думата „вандализъм“ носи тежък емоционален и правен товар, асоцииран с безсмислено увреждане на имущество, оскверняване на паметници и брутално незачитане на културното наследство.

Корените на това понятие обаче ни връщат далеч назад във времето, към един от най-драматичните епизоди от залеза на Античността. На 2 юни 455 г. Вечният град Рим се изправя пред нашественици, чието племенно име ще се превърне в нарицателно за вечни времена.

Зад средновековните митове и по-късната пропаганда обаче се крие една много по-комплексна и прагматична история за политика, отмъщение и хладнокръвен грабеж.

Политическият вакуум и пречупената клетва

За да разберем защо вандалите се озовават пред портите на Рим в началото на юни, трябва да погледнем към хаоса, обхванал Западната римска империя седмици по-рано. Император Валентиниан III е брутално убит, а на негово място тронът е узурпиран от сенатора Петроний Максим.

За да легитимира властта си, новият владетел насилствено принуждава вдовицата на своя предшественик, Лициния Евдоксия, да се омъжи за него. Този акт пречупва десетилетния мирен договор между Рим и краля на вандалите Гейзерих.

Според клаузите на това споразумение синът на Гейзерих е трябвало да се ожени за дъщерята на Евдоксия. Виждайки потъпкването на династичните обещания и пълната немощ на новата власт, Гейзерих събира мощния си флот от Картаген и се насочва право към сърцето на империята.

Четиринадесет дни организиран кошмар

Когато вандалските кораби акостират при устието на река Тибър, паниката в Рим е толкова голяма, че узурпаторът Петроний Максим е убит от разярената тълпа при опит да избяга. Градът остава без защитници. На 2 юни 455 г. пред портите на Рим излиза единствената фигура с реален авторитет – папа Лъв I.

Чрез умела дипломация и тежестта на Ватикана, папата успява да издейства от Гейзерих решаващо обещание: вандалите да не подпалват сградите, да не избиват мирното население и да не измъчват гражданите. В замяна на това портите на града са отворени доброволно и нашествениците получават правото необезпокоявано да грабят в продължение на точно четиринадесет дни.

Това, което последва, не е диво и хаотично клане, а изключително методична, хладнокръвна и логистично перфектна операция по прехвърляне на богатство. В продължение на две седмици вандалите системно свалят златните покриви на Храма на Юпитер Капитолийски, изнасят безценни произведения на изкуството, църковна утвар и дворцови съкровища, натоварвайки ги на своите кораби.

Заедно с тоновете злато и сребро, Гейзерих взема със себе си хиляди ценни заложници, сред които занаятчии, архитекти, самата императрица Евдоксия и нейните две дъщери. Рим не е изравнен със земята, но е напълно разграбен икономически и политически.

Раждането на един несправедлив мит

Въпреки че събитията от 455 г. са по-скоро организирана военна реквизиция, отколкото безразборно разрушение, историята не се оказва благосклонна към германското племе.

През XVIII в., по време на Просвещението, френският духовник и критик Анри Грегоар въвежда термина „вандализъм“, за да опише унищожаването на произведения на изкуството по време на Френската революция. Той умишлено използва името на вандалите, за да създаде ярък, негативен образ на варварството, което унищожава културата без капка разум.

Макар съвременните историци да доказват, че вандалите са били много по-цивилизовани, прагматични и тактически зрели от редица други завоеватели, езиковият печат остава вечен.

Още събития на 2 юни:

1876 г. – В подножието на връх Вола във Врачанската планина, след сражение с части на османската армия е прострелян на 1 юни смъртоносно Христо Ботев, като почитта се отдава традиционно на 2 юни.

1885 г. – Костите на Георги Раковски са пренесени от Букурещ в България.

1953 г. – Състои се официалната коронация на кралицата на Великобритания Елизабет II в Уестминстърското абатство в Лондон, която е пряко предавана по телевизията.

2014 г. – Испанският премиер Мариано Рахой официално обявява, че крал Хуан Карлос I абдикира от престола в полза на сина си Фелипе VI.

Родени:

1740 г. – роден Донасиен Алфонс Франсоа дьо Сад, френски писател и философ, известен като Маркиз дьо Сад

1840 г. – роден е Томас Харди, английски романист и поет

1972 г. – роден е Уентуърт Милър, американски актьор

