Любопитно

2 юни: Денят, в който природата постави България на колене

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Надежда Неменски Надежда Неменски

2 юни 2026, 06:37
2 юни: Денят, в който природата постави България на колене
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/GettyImages

В българската национална памет датата 2 юни традиционно е свързана със смирение, сирени и почит към подвига на Христо Ботев. През 2005 г. обаче точно в този ден природата реши да подложи страната на едно от най-тежките изпитания в съвременната ни история.

Вместо обичайните летни превалявания, над части от Северна и Западна България се изляха невиждани количества дъжд, които за броени часове превърнаха малки и кротки реки в разрушителни стихии. Този ден постави началото на едно кошмарно за икономиката и инфраструктурата лято, белязано от водно бедствие, което промени съдбата на хиляди българи.

Силата на приливната вълна в Две могили

Едно от най-драматичните огнища на бедствието се оказа Русенска област и по-конкретно община Две могили. Там ситуацията ескалира светкавично, принуждавайки местните власти да обявят пълно бедствено положение.

Истинският апокалипсис настъпи в село Баниска. Жителите на населеното място се събудиха пред лицето на петметрова приливна вълна, която погълна всичко по пътя си. Огромният воден стълб, образуван от падналите над сто литра на квадратен метър дъждове, преобръщаше тежки автомобили и разрушаваше масивни постройки.

Водата влачеше коли на километри разстояние извън пределите на селото. Цяло чудо е, че при този внезапен и свиреп удар на природата нямаше човешки жертви, но материалните щети оставиха дълбоки белези в региона за години напред.

Водният капан на Централна Северна България

Сходна и не по-малко драматична беше картината в община Луковит. Рано сутринта на 2 юни преля местен язовир, което доведе до мигновено наводняване на ниските части на града.

Най-тежко пострада квартал „Елешника“, където стотици къщи осъмнаха под вода. Приземните етажи и мазетата бяха наводнени до таваните, а уличната мрежа буквално изчезна под буйните потоци. Спасителни екипи и местни жители се бореха заедно, за да евакуират възрастни хора и животни от залятите дворове.

Междувременно в Софийска област река Малки Искър преля критично, застрашавайки десетки селища в община Правец. Бурята прекъсна електрозахранването на десетки населени места в Габровско и Великотърновско, оставяйки цели региони в пълна изолация от света насред прииждащите води.

Началото на едно лято под вода

Наводненията от 2 юни 2005 г. се оказаха само зловещ предвестник на това, което предстоеше да преживее България през следващите месеци. Това бедствие отвори т.нар. „голямо лятно наводнение“ на 2005 г., което се разви на няколко вълни.

Само броени дни по-късно стихията удари Перник и софийските предградия, а в края на лятото превърна в езера общините Елин Пелин и Ихтиман. Събитията от този ден показаха сериозните пропуски в поддръжката на речните корита и язовирните стени у нас. 

  • Сянката на Вечния град: Истината зад синонима на разрушението

В съвременното общество думата „вандализъм“ носи тежък емоционален и правен товар, асоцииран с безсмислено увреждане на имущество, оскверняване на паметници и брутално незачитане на културното наследство.

Корените на това понятие обаче ни връщат далеч назад във времето, към един от най-драматичните епизоди от залеза на Античността. На 2 юни 455 г. Вечният град Рим се изправя пред нашественици, чието племенно име ще се превърне в нарицателно за вечни времена.

Зад средновековните митове и по-късната пропаганда обаче се крие една много по-комплексна и прагматична история за политика, отмъщение и хладнокръвен грабеж.

Политическият вакуум и пречупената клетва

За да разберем защо вандалите се озовават пред портите на Рим в началото на юни, трябва да погледнем към хаоса, обхванал Западната римска империя седмици по-рано. Император Валентиниан III е брутално убит, а на негово място тронът е узурпиран от сенатора Петроний Максим.

За да легитимира властта си, новият владетел насилствено принуждава вдовицата на своя предшественик, Лициния Евдоксия, да се омъжи за него. Този акт пречупва десетилетния мирен договор между Рим и краля на вандалите Гейзерих.

Според клаузите на това споразумение синът на Гейзерих е трябвало да се ожени за дъщерята на Евдоксия. Виждайки потъпкването на династичните обещания и пълната немощ на новата власт, Гейзерих събира мощния си флот от Картаген и се насочва право към сърцето на империята.

Четиринадесет дни организиран кошмар

Когато вандалските кораби акостират при устието на река Тибър, паниката в Рим е толкова голяма, че узурпаторът Петроний Максим е убит от разярената тълпа при опит да избяга. Градът остава без защитници. На 2 юни 455 г. пред портите на Рим излиза единствената фигура с реален авторитет – папа Лъв I.
Чрез умела дипломация и тежестта на Ватикана, папата успява да издейства от Гейзерих решаващо обещание: вандалите да не подпалват сградите, да не избиват мирното население и да не измъчват гражданите. В замяна на това портите на града са отворени доброволно и нашествениците получават правото необезпокоявано да грабят в продължение на точно четиринадесет дни.

Това, което последва, не е диво и хаотично клане, а изключително методична, хладнокръвна и логистично перфектна операция по прехвърляне на богатство. В продължение на две седмици вандалите системно свалят златните покриви на Храма на Юпитер Капитолийски, изнасят безценни произведения на изкуството, църковна утвар и дворцови съкровища, натоварвайки ги на своите кораби.

Заедно с тоновете злато и сребро, Гейзерих взема със себе си хиляди ценни заложници, сред които занаятчии, архитекти, самата императрица Евдоксия и нейните две дъщери. Рим не е изравнен със земята, но е напълно разграбен икономически и политически.

Раждането на един несправедлив мит

Въпреки че събитията от 455 г. са по-скоро организирана военна реквизиция, отколкото безразборно разрушение, историята не се оказва благосклонна към германското племе.

През XVIII в., по време на Просвещението, френският духовник и критик Анри Грегоар въвежда термина „вандализъм“, за да опише унищожаването на произведения на изкуството по време на Френската революция. Той умишлено използва името на вандалите, за да създаде ярък, негативен образ на варварството, което унищожава културата без капка разум.

Макар съвременните историци да доказват, че вандалите са били много по-цивилизовани, прагматични и тактически зрели от редица други завоеватели, езиковият печат остава вечен.

Още събития на 2 юни:

  • 1876 г. – В подножието на връх Вола във Врачанската планина, след сражение с части на османската армия е прострелян на 1 юни смъртоносно Христо Ботев, като почитта се отдава традиционно на 2 юни.
  • 1885 г. – Костите на Георги Раковски са пренесени от Букурещ в България.
  • 1953 г. – Състои се официалната коронация на кралицата на Великобритания Елизабет II в Уестминстърското абатство в Лондон, която е пряко предавана по телевизията.
  • 2014 г. – Испанският премиер Мариано Рахой официално обявява, че крал Хуан Карлос I абдикира от престола в полза на сина си Фелипе VI.

Родени:

  • 1740 г. – роден Донасиен Алфонс Франсоа дьо Сад, френски писател и философ, известен като Маркиз дьо Сад
  • 1840 г. – роден е Томас Харди, английски романист и поет 
  • 1972 г. – роден е Уентуърт Милър, американски актьор

Починали:

  • 1882 г. – умира Джузепе Гарибалди, италиански революционер
  • 1930 г. – умира Жул Паскин, френски художник
  • 2004 г. – умира Николай Гяуров, български певец
Редактор: Надежда Неменски
2 юни България наводнения 2005 Христо Ботев вандализъм Рим Гейзерих исторически събития стихийни бедствия Две могили
Последвайте ни
България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки

България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки

Йотова: Можем да счупим всяка верига, която оковава човешкия ум и душа

Йотова: Можем да счупим всяка верига, която оковава човешкия ум и душа

2 юни: Денят, в който природата постави България на колене

2 юни: Денят, в който природата постави България на колене

56 държави в ООН осъдиха Русия за дрона, ударил Румъния

56 държави в ООН осъдиха Русия за дрона, ударил Румъния

Закупуване на осигурителен стаж – кога и как е възможно

Закупуване на осигурителен стаж – кога и как е възможно

pariteni.bg
Новият Lexus ES идва с две електрически версии и една хибридна

Новият Lexus ES идва с две електрически версии и една хибридна

carmarket.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 6 дни
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 6 дни
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 6 дни
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 6 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Масирана руска атака срещу украинския град Днепър взе жертви

Масирана руска атака срещу украинския град Днепър взе жертви

Свят Преди 19 минути

Мъж е в критично състояние след стрелба в Германия, извършителят се издирва

Мъж е в критично състояние след стрелба в Германия, извършителят се издирва

България Преди 22 минути

Полицията проведе мащабна операция и временно спря градския транспорт

Мистериозната болест, която лекарите бъркат с панически атаки при жените

Мистериозната болест, която лекарите бъркат с панически атаки при жените

Любопитно Преди 28 минути

„Лекарите получават само една минута обучение за мастоцитите в медицинското училище“, обяснява д-р Лорънс Африн, водещ изследовател на MCAS. Това обучение обикновено се фокусира върху рядък рак на мастоцитите, а не върху по-широкия синдром

С вой на сирени в цялата страна отдаваме почит към Ботев и героите на България

С вой на сирени в цялата страна отдаваме почит към Ботев и героите на България

България Преди 29 минути

Точно в 12:00 часа движението ще бъде спряно за две минути в знак на почит към всички, загинали за свободата на страната ни

Кремъл обвини Франция: Това граничи с пиратство

Кремъл обвини Франция: Това граничи с пиратство

Свят Преди 9 часа

Русия ще предприеме мерки за осигуряване на безопасността на превозваните товари в отговор на инцидента

Русия забрани износа на авиационно гориво

Русия забрани износа на авиационно гориво

Свят Преди 10 часа

През последните седмици Киев увеличи атаките срещу руски енергийни обекти

КОНПИ обвини СГС в нарушение, съдът опроверга

КОНПИ обвини СГС в нарушение, съдът опроверга

България Преди 10 часа

СГС: Става въпрос за техническа грешка

Израел заплаши Бейрут, заседание на ООН

Израел заплаши Бейрут, заседание на ООН

Свят Преди 11 часа

ЕС призова Израел да прекрати военната ескалация в Ливан

Армения отхвърли призива на Путин, който я заплаши с „украинския сценарий“

Армения отхвърли призива на Путин, който я заплаши с „украинския сценарий“

Свят Преди 11 часа

Пашинян посочи, че няма причина Армения да провежда референдум за ЕС

След "Баба Алино" не могат да уволнят директорите на строителните служби във Варна

След "Баба Алино" не могат да уволнят директорите на строителните служби във Варна

България Преди 12 часа

Шефката на Службата по кадастър се крие от регионалното министерство

Разбиха международна група за трафик на мигранти

Разбиха международна група за трафик на мигранти

България Преди 12 часа

Задържани са трима сирийци

„Газпром“: Рекорден износ на руски газ през България към Европа

„Газпром“: Рекорден износ на руски газ през България към Европа

Свят Преди 13 часа

Само през май износът на газ по това направление е нараснал с 3%

Дете избяга от дома си в София след забрана да гледа видеа онлайн

Дете избяга от дома си в София след забрана да гледа видеа онлайн

България Преди 13 часа

Момчето е открито около два часа по-късно в района на входа на “Южен парк”

Проверяват апелативния прокурор на Пловдив след сигнал от полицай

Проверяват апелативния прокурор на Пловдив след сигнал от полицай

България Преди 13 часа

Това съобщи изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова

,

Хит в мрежата: Естонски депутат стана популярен заради уникална прическа тип „каска“

Любопитно Преди 13 часа

Рейн Еплер взриви социалните мрежи с геометрията на косата си, която прилича на подстригана с паничка, а след това сам предложи лика си за опаковка на бонбони с ликьор

Смениха директора на „Медицински надзор“

Смениха директора на „Медицински надзор“

България Преди 13 часа

Върнаха на поста Иванка Динева

Всичко от днес

От мрежата

11 независими породи кучета, които ценят свободата и личното си пространство

dogsandcats.bg

13 уверени породи кучета, които никога не се съмняват в себе си

dogsandcats.bg
1

Най-едрото ципокрило насекомо в Европа не е опасно

sinoptik.bg
1

Заснеха единствената в света дива бяла панда

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 2 юни, вторник

Edna.bg

Хороскоп за ЮНИ 2026 г.: Месец на преходи, срещи със съдбата и нови хоризонти

Edna.bg

Осорио се завърна с гол при успеха на "кленовите листа"

Gong.bg

Владимир Николов: Надиграхме Черна гора, можем да спечелим първото място в Лигата на нациите

Gong.bg

Държавата и репродуктивните права: Има ли дискриминация при инвитро процедурите?

Nova.bg

България отбелязва Деня на Ботев и загиналите за свободата и независимостта

Nova.bg