Свят

Русия: Украински дрон удари автобус по линията Москва - Крим, има жертви и ранени

Атаката е станала в района на град Енакиево

Обновена преди 34 минути / 3 юни 2026, 08:17
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С едем души са загинали, а други 11 са били ранени при удар с дрон по пътнически автобус, движещ се по маршрута Москва – Симферопол. За инцидента съобщиха руските власти в контролираната от Москва част на Донецка област.

Според информация, публикувана в Telegram от ръководителя на самопровъзгласилата се Донецка народна република Денис Пушилин, атаката е станала в района на град Енакиево.

„В Енакиево ударен безпилотен летателен апарат атакува автобус по маршрута Москва – Симферопол. По предварителни данни са загинали седем цивилни граждани“, написа Пушилин.

По думите му още 11 души са пострадали при нападението. Ранените са с различна степен на наранявания и са транспортирани до лечебни заведения, където получават медицинска помощ.

Към момента не се съобщават подробности за самоличността на загиналите и пострадалите, както и за точните обстоятелства около удара. Руските власти са започнали разследване на инцидента.

Маршрутът Москва – Симферопол е сред основните транспортни връзки между руската столица и Кримския полуостров, който беше анексиран от Русия през 2014 г. От началото на войната в Украйна районите в близост до фронтовата линия, както и транспортната инфраструктура в окупираните територии, многократно стават обект на атаки с дронове и ракети.

Meждувременно руките власти съобщиха, че са отблъснали атака с дронове над Ленинградска област, където се намира вторият по големина град в страната – Санкт Петербург. Според информацията са били свалени няколко безпилотни апарата, а за щети и жертви не се съобщава.

През последните месеци Москва нееднократно съобщава за засилена активност на украински безпилотни апарати срещу военни, логистични и транспортни цели в контролираните от Русия територии. От украинска страна засега няма официален коментар по случая.

На този фон Украйна продължава да отчита тежки последици от руските удари. При снощните атаки в различни части на страната са загинали най-малко 22 души, а около 100 са били ранени.

Източник: БГНЕС    
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