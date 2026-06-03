„Това не го прави истина“: Дженифър Лопес проговори за аферата с Брет Голдщайн

Д женифър Лопес опроверга слуховете, че излиза с колегата си от филма „Служебен романс“ (Office Romance) Брет Голдщайн, по време на доста неловък момент на живо по телевизията.

По време на гостуването им в предаването „Today“, водещата Савана Гътри попита звездите дали спекулациите за химията им извън екрана са верни – въпрос, който изглежда изненада Лопес.

„Няма случай, в който да ме видят с някого или да работя с някого, и веднага да не се опитат да ме свържат с него“, отговори звездата от „Мошенички“ (Hustlers).

В този момент Голдщайн се намеси с шега: „Мисля, че е достатъчно просто да застанеш близо до нея и това се случва.“

Водещата Савана Гътри обаче веднага контрира: „На тебе така ти се иска“, на което звездата от „Тед Ласо“ отвърна с усмивка: „Ето защо стоях толкова близо през цялото това време.“

Гътри обаче не остана доволна от увъртанията на дуото и заяви директно на Лопес, че избягва конкретния отговор.

„Добре, но просто ще кажа нещо – тъй като това съм аз, а и ти ме познаваш – това не беше никакъв отговор“, настоя водещата.

„Това не било отговор? Напротив, отговор беше!“, отвърна Лопес, като припомни, че наскоро по същия начин са се появили напълно безпочвени слухове за нея и Кевин Костнър.

Лопес добави: „Това се случва постоянно. Но това не го прави истина.“

Jennifer Lopez's flirtation with Brett Goldstein is just movie magic and nothing more ... at least that's what she told Savannah Guthrie. 👀



Credit: NBC pic.twitter.com/D8zA0DdpP9 — TMZ (@TMZ) June 2, 2026

Тогава Гътри отбеляза, че изпълнителката на „Let's Get Loud“ постоянно е в центъра на подобни слухове, просто защото е „секси и свободна жена“.

„Добре, в крайна сметка – срещате ли се в реалния живот?“, попита директно за втори път водещата.

„Не, не излизам с никого“, категорична беше Лопес, а Голдщайн добави: „Точно така.“

По-късно в интервюто Гътри се пошегува, че се е „развълнувала“, след като изпусна картите си с въпроси на пода.

„Опита се да ни притесниш, но накрая ние притеснихме теб!“, каза Лопес през смях, а водещата отвърна: „И аз се засрамих. Не е честно!“

Jennifer Lopez shuts down Savannah Guthrie over Brett Goldstein dating question in awkward ‘Today’ moment https://t.co/UBKkY3uuA8 pic.twitter.com/Iu2xZYcHxx — Page Six (@PageSix) June 2, 2026

Лопес и Голдщайн провокираха слуховете за връзка по време на промотирането на новата си романтична комедия, която направи премиера в платформата Netflix. Във филма Лопес играе успешен мениджър на име Жаклин Круз, която се влюбва в новия си служител Даниел Бланчфлауър (в ролята – Брет Голдщайн).

На премиерата на филма на червения килим в Ню Йорк, Лопес не спести суперлативи за „страхотната химия“, която има с Голдщайн.

„Тя просто се зароди, докато работихме заедно“, обясни тя пред списание People. „Очаквах по-груб характер, а срещнах този мил, нежен, но и изключително умен мъж, който е толкова очарователен. Това беше изненада за мен.“

Междувременно Голдщайн, който е съавтор на сценария на „Служебен романс“ заедно с Джо Кели, сподели, че винаги е представял именно Лопес в тази роля.

„Започнахме да обсъждаме коя е най-добрата звезда за романтични комедии и без никакво колебание и двамата казахме Джей Ло“, разказа той на премиерата, хвалейки колежката си, че е най-добрата в този жанр.

В момента и двамата актьори изглеждат необвързани. Единствената публична връзка на Голдщайн досега беше с британската комедийна актриса Бет Райланс през 2021 г.

Дженифър Лопес, от друга страна, има четири брака зад гърба си. Тя подаде молба за развод с последния си съпруг Бен Афлек през август 2024 г., няколко месеца преди да започнат снимките на „Служебен романс“. Преди това тя беше омъжена за Марк Антъни, Крис Джъд и Оджани Ноа.