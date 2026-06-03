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Махат Чърчил и Тюринг от британските банкноти, но кралят остава

3 юни 2026, 12:40
Махат Чърчил и Тюринг от британските банкноти, но кралят остава
Източник: GettyImages

П ознатите лица на исторически личности върху банкнотите на Английската централна банка (Bank of England) предстои да бъдат заменени от пъстро разнообразие от британската дива природа. Делфини, лисици, пеперуди, сови, земни пчели и акули са сред животните, които биха могли да се появят на банкнотите в бъдеще.

Централната банка стартира обществено обсъждане, като покани хората да споделят мнението си за селекция от местни за Обединеното кралство животни, предложени за следващата серия от валутата. В сътрудничество с група експерти по дивата природа, Банката е изготвила кратък списък с видове, разделени в три категории, които биха могли да украсят банкнотите от £5, £10, £20 и £50.

Всеки номинал ще изобразява различно животно. Обществеността е насърчавана да избере до два примера от всяка категория в допитването, което остава отворено до 23:59 ч. на 3 юли. От Банката поясниха, че само животните в предварително подбран списък имат право да станат централни изображения за новата серия и няма да се приемат алтернативни номинации, пише The Independent.

През юли миналата година от Банката заявиха, че ще започне работа по дизайна на следващата серия банкноти с цел повишаване на защитата срещу фалшифициране.

През март 2026 г. Банката обяви, че природата е избрана за тема на следващата серия банкноти. Темата събра най-голям дял номинации в миналогодишното допитване, както и подкрепа във фокус групите. Голяма част от обратната връзка, получена от Банката, се отнасяше за дивата природа, която е характерна за Обединеното кралство.

Оттам допълниха, че всеки номинал на банкнотите ще трябва да се различава лесно. Важно е да има четири различни животни за четирите номинала и те да могат да представят различни природни среди от цялото Обединено кралство, заявиха от Банката.

Имайки предвид това, Банката отбеляза, че не е задължително да избере точно четирите животни, получили най-голям брой гласове. Централните изображения ще включват и допълнителни елементи от дивата природа и природата.

Управителят на Английската централна банка Андрю Бейли ще вземе окончателното решение, като вземе предвид обратната връзка от обществеността. От Банката заявиха, че искат да чуят мнението по-специално на жителите на Обединеното кралство и на британските граждани, живеещи в чужбина. Те могат да бъдат изпратени чрез уебсайта на Банката или по пощата.

Банката ще обяви резултатите от допитването си до края на 2026 г.

Ще минат няколко години, преди следващата серия да бъде пусната в обращение, тъй като е необходим подробен, многогодишен процес за проектиране, тестване и отпечатване на банкнотите, казаха от Банката. Това ще помогне да се гарантира, че те са устойчиви, достъпни и включват най-новите технологии срещу фалшифициране.

Виктория Клеланд, главен касиер на Английската централна банка, каза: „Искрено се надявам, че за хората ще бъде интересно да се включат в нашето допитване, за да изберат животните, които да бъдат изобразени на следващата ни серия банкноти. Избраните животни демонстрират богатото разнообразие от дива природа, с което можем да се гордеем в Обединеното кралство“.

Хората ще продължат да виждат човешко лице, когато вадят банкноти от портфейлите си, дори и след въвеждането на животните в дизайна, тъй като следващата серия ще продължи да включва портрет на монарха. Представянето на отделните нации в кралството също ще бъде важна характеристика в дизайна, казаха от Банката.

Исторически личности, помогнали за оформянето на мисълта, иновациите, лидерството и ценностите, се показват на банкнотите на Английската централна банка от 1970 г. насам.

Първата от настоящата серия е в обращение от 2016 г., когато бяха пуснати банкноти от £5 с лика на сър Уинстън Чърчил. Сегашната серия банкноти в обращение включва също Джейн Остин на банкнотата от £10, Джоузеф Търнър на тази от £20 и Алън Тюринг на тази от £50.

Списък с животните:

  • Бозайници: Афала (делфин), Кафяв заек, Европейски таралеж, Сив тюлен, Златка, Червена лисица.
  • Птици: Атлантическа тъпоклюна кайра, Забулена сова, Земеродно рибарче, Голям свирец, Голям пъстър кълвач, Морски орел (белоопашат орел).
  • Земноводни, насекоми и риби: Атлантическа сьомга, Гигантска акула, Земна пчела, жаба, Императорско водно конче, Пеперуда Блатна фритилария.
Източник: The Independent    
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