Свят

Хеликоптер на Кралските военноморски сили на Великобритания се разби в поле в Девън

Инцидентът е станал край Sourton Down, започнало е официално разследване

3 юни 2026, 12:25
Хеликоптер на Кралските военноморски сили на Великобритания се разби в поле в Девън
Източник: IStock

В оенен хеликоптер на Кралските военноморски сили на Великобритания се е разбил в поле в графство Девън, съобщиха британските власти, цитирани от Sky News.

Полицията на Девън и Корнуол заяви, че спешни служби са на място на инцидента в района на "Съртън Даун", близо до град Оукхемптън.

„Ще предоставяме допълнителни актуализации, когато разполагаме с информация“, заяви говорител на полицията.

„Министерството на отбраната потвърди, че става дума за хеликоптер на Кралските военноморски сили“, допълниха от силите на реда.

От Кралските военноморски сили съобщиха, че катастрофата е станала малко преди 04:00 часа в сряда. „В ход е разследване и на този етап би било неуместно да коментираме допълнително“, заяви техен говорител.

В района около пътните връзки на A386 и A30 са въведени няколко пътни ограничения.

Според Traffic England се очакват затруднения по изхода на A30 в посока изток към A386 до около 12:30 часа на обяд.

Двете основни въздушни бази на Кралските военноморски сили в района се намират сравнително близо до Девън, RNAS Culdrose, една от най-големите хеликоптерни бази в Европа, се намира край Хелстън в Корнуол, а RNAS Yeovilton в Съмърсет приютява повече от 100 летателни апарата.

Източник: Sky News    
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