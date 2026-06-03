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Джил Байдън разкри за ледената си среща с Мелания Тръмп

В новите си мемоари бившата първа дама Джил Байдън разкрива за ледената атмосфера и неловкото пътуване в обща лимузина с Мелания Тръмп, която заради раздразнение от обиск на ФБР е отказвала да говори за друго, освен за времето

3 юни 2026, 12:19
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Б ившата първа дама Джил Байдън описва хладна среща със своята наследничка Мелания Тръмп по време на встъпването в длъжност на президента Доналд Тръмп в новоиздадените си мемоари.

(Във видеото: Доналд Тръмп положи клетва като 47-ия президент на САЩ)

В предпоследната глава на „Поглед от Източното крило“ д-р Байдън описва подробно моментите преди предаването на властта между нейния съпруг Джо и неговия наследник на 20 януари 2025 г., след месеци на изострени сблъсъци по време на предизборната кампания.

Източник: Getty Images

Описвайки един горчиво студен зимен ден, представителката на Демократическата партия обяснява как дори изборът ѝ на облекло е бил направен с оглед на умиротворяване с Тръмп.

„Синьото беше очевиден политически избор, но лилавото означаваше единство. Все още вярвам в това“, пише тя, след като трябвало да избира между два костюма на Ралф Лорън за церемонията.

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Но въпреки очевидните усилия, срещата между двете двойки изглежда е била особено неловка.

Когато семейство Тръмп пристигнали пред стъпалата на Белия дом със своя кортеж, семейство Байдън разменили „любезности“ с техните заместници и позирали за „задължителната снимка“, преди да се оттеглят вътре за чай, обяснява Байдън.

Последвало обичайното пътуване с лимузина, което отвежда двете първи дами до церемонията в Капитолия на САЩ, придружени от член на комисията по встъпване в длъжност.

Източник: Getty Images

„Не знам откога това е традиция, но със сигурност помага за справяне с неловкостта“, пише Байдън, добавяйки, че Джон Беслър, съпругът на сенатора от Минесота Ейми Клоубушар, „сигурно е изтеглил възможно най-късата клечка“, когато е бил помолен да направи това.

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„Колата на президентите вероятно също е била хладна, но поне те бяха прекарали значително време в компанията на другия“, отбелязва авторката и добавя: „Това щеше да бъде едно от малкото взаимодействия, които Мелания и аз изобщо бяхме имали“.

Източник: Getty Images

Байдън предполага, че причината за ледената атмосфера е била, че „Мелания винеше Джо лично за това, че ФБР претърси личните ѝ пространства в Мар-а-Лаго“.

„Изпитвам състрадание към нея, тъй като бях обект на същия вид претърсване“, пише Байдън и добавя: „Знаех колко е тревожно агенти да ровят в чекмеджето ти с бельо. Бедният Джон трябваше да измисли как да премахне напрежението и да намери някакъв път към относителен мир в хода на това пътуване“.

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В един от опитите да разчупи леда, Беслър попитал Мелания къде синът ѝ Барън Тръмп ще ходи на училище, но Байдън казва, че той получил само най-краткия отговор.

„Нюйоркски университет (NYU)“, казала Мелания, гледайки през прозореца, очевидно канейки се да посочи облаците като начин за преминаване към неутрална тема.

„Мелания продължаваше да се опитва да превключи темата към времето“, продължава Байдън, казвайки, че тя самата се е „опитала да се включи в програмата на Мелания „само за времето““, изразявайки съчувствие към военните кучета, които понасят лошите атмосферни условия като част от пищността и церемонията на деня.

След пристигането в Капитолия и проследяването на церемонията, Байдън си спомня, че новият президент ѝ казал: „Ако Джо някога има нужда от нещо, обади ми се!“.

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По-късно семейство Байдън заминали за съвместната база Андрюс в Мериленд с хеликоптер, откъдето отлетели за Санта Инез, Калифорния, за да отседнат при приятели, далеч от светлините на медиите.

„Тези първи дни от това, което започнах да наричам отвъдния живот, бяха трудни“, казва Байдън и добавя: 

„Когато отивахме в града, виждахме големи паради с пикапи с лозунги MAGA. Трябваше да изключваме телевизора, защото, когато беше включен, виждахме, че новата администрация отменя всичко, за което бяхме воювали“.

По-нататък в книгата тя описва шокираната си реакция от внезапната промяна на Белия дом от страна на Тръмп.

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„По време на събарянето на Източното крило... получавах снимки на унищожението стъпка по стъпка от хора във Вашингтон“, пише Байдън.

„Едва успявах да гледам. Социалните офиси – изтърбушени. Военният офис – изравнен със земята. Това, което беше моят офис – изчезнало. Към важна забележителност и историческо съкровище се подхождаше като към жилище за ремонт в предаването „property Brothers“ по HGTV. Не загубата на синьо-белите раирани завеси, кадифения диван или рафтовете с книги, пълни със сувенири, ме бореше – болеше ме символичното събаряне на историята и заличаването на институционалната памет. Продължавах да мисля за всички хора в страната, които се гордееха с тази сграда. Изпитвах чувство на загуба и скръб с всеки удар на разрушителната топка. Вътрешностите на Източното крило бяха изложени на показ за всички, сякаш рядко и ценно животно е било преследвано и убито“, пише тя.

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Мелания Тръмп
Мелания Тръмп
Мелания Тръмп
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