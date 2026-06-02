"Апокалиптични сцени" в Украйна: Масирана руска атака взе жертви

Спасителните операции продължават, а въздушната тревога остава в сила

Обновена преди 56 минути / 2 юни 2026, 06:55
Мистерията „диабет тип 5“: Новата болест, която засяга милиони, но СЗО все още не признава
Израел прехвана две ракети от Ливан часове след обявеното примирие
Скандалът около Епстийн: Великобритания публикува нови документи по случая с Манделсън
Защо Ким Чен Ун никога не говори за майка си? Дълбоко пазената тайна на Пхенян
Огромна експлозия разтърси Малта
Процедура от "тъмните векове": Извършват незаконни операции на клепачите в "мрачни" помещения във Великобритания
В какво здраве е Доналд Тръмп? Лекари разкриха неочакван детайл за сърцето му
СЗО потвърди първи излекуван от Ебола в Конго

Р усия нанесе масирани удари с ракети и дронове по украински градове, включително Киев и Днипро, при които загинаха най-малко 10 души, а десетки бяха ранени, предадоха "Асошиейтед прес" и "Ройтерс".

В столицата Киев ударите през нощта причиниха смъртта на поне четирима души, а други останаха блокирани в разрушени сгради. Общо около 100 души са пострадали в различни части на страната, включително деца, съобщиха украинските власти.

Експлозиите отекваха през цялата нощ, а жителите на Киев се укриха в метрото, носейки багаж и матраци, докато противовъздушната отбрана отблъскваше атаките. В осем района на столицата бяха нанесени щети по жилищни сгради и друга гражданска инфраструктура. В Подол бяха разрушени горните етажи на девететажна сграда, като под отломките вероятно има затрупани хора.

В друг район 24-етажна жилищна сграда частично се срути след предполагаем ракетен удар, а 20- и 24-етажни блокове също бяха повредени. На няколко места избухнаха пожари, включително в близост до детска градина, а автомобили горяха след попадение на ракетни отломки.

Очевидци описаха сцените като "апокалиптични", с гъст дим, отломки и разрушени автомобили около ударените сгради. Спасителните операции продължават, а въздушната тревога остава в сила.

В град Днепър (на украински Днипро) и околностите му загинаха шестима души, а 36 бяха ранени при атаки с ракети и дронове. Публикувани снимки показаха разрушени жилищни блокове, изгорели автомобили и повредени детски площадки. В Харковска област дете е сред десетимата ранени при подобни удари.

Атаките дойдоха след предупреждения на украинския президент Володимир Зеленски, че Русия подготвя нов масиран удар. Кремъл по-рано заяви, че планира "системни удари" по цели в Киев в отговор на атака с дрон в контролираната от Русия Луганска област, при която загинаха 21 души — удар, който Украйна отрича да е извършила.

Русия съобщи, че е свалила 148 украински дрона през нощта, а противовъздушната отбрана е отблъсквала атаки и над Севастопол в окупирания Крим. Междувременно в руския Краснодарски край атака с дронове предизвика пожар в петролна рафинерия, а в Белгородска област 11-годишно момче беше ранено при удар по жилище.

Войната продължава вече повече от четири години след началото на пълномащабното руско нашествие през февруари 2022 г., а усилията за прекратяването ѝ остават в застой.

Източник: БТА/Асен Георгиев    
България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки

БезГранично: Как да си направим бизнес в Кипър и да живеем като на ваканция

Българско семейство разкри международна схема за крадени автомобили в България

2 юни: Денят, в който природата постави България на колене

Закупуване на осигурителен стаж – кога и как е възможно

9 често срещани спешни случаи при котките

България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки

2 юни: Денят, в който природата постави България на колене

Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ

Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?

Разследващи: Руският „сенчест флот“ продължава да работи с помощта на застрахователи, свързани с ЕС

Свят Преди 13 минути

Брюксел иска да удари мрежата, която поддържа руския петролен износ, но следите може да водят обратно към европейските финансови пазари

Хакери превземат профили в Instagram с AI на Meta

Технологии Преди 20 минути

Хакери са използвали собствения изкуствен интелект на Meta за поддръжка на клиенти, за да го излъжат и накарат да променя имейли на чужди профили в Instagram. Така са успели да получат контрол над тях и да оставят реалните им собственици без достъп

Радев: В Деня на Ботев нека си спомним за смелостта на предците ни

България Преди 26 минути

Това написа премиерът във Facebook по повод 2 юни

Силно земетресение разтърси Южна Италия

Свят Преди 33 минути

Трусът е бил с магнитуд 6,1 и е регистриран в акваторията край италианското крайбрежие

Военновъздушно учение в Тайван взе две жертви

Свят Преди 46 минути

Предмет на занятието е било отработване на реакция при повреда на двигателя

Американски военни хеликоптери прелитат над България

България Преди 56 минути

По време на полетите е предвидено кацане в района на учебния полигон „Ново село“

Ебола отново тревожи света: Какво представлява вирусът и може ли да има нова глобална заплаха

Свят Преди 1 час

След новото огнище в ДР Конго и тревогите около хантавируса учените предупреждават: опасните инфекции не са останали в миналото

Tестват системата BG-ALERT в цялата страна

България Преди 1 час

В продължение на 30 минути гражданите може да получат тестови известия на мобилните си устройства

Снимката е илюстративна

България Преди 1 час

Достъпът до защитената зона вече е ограничен, а нарушителите ще бъдат санкционирани след края на сезона

"Връхлетя върху мен за секунди": Разказ на българина, нападнат от мечка в Румъния

България Преди 1 час

Мъжът твърди, че шумът и действията на други туристи може да са провокирали животното

Разрушения, липса на инфраструктура и нови съмнения за незаконно строителство 8 месеца след потопа в Елените

България Преди 2 часа

Проверки разкриват проблеми със строителния статут на част от сградите, а жителите настояват за намеса на държавата

Отвъд „Челюсти“: 5 животни, които са много по-опасни за хората от акулите

Любопитно Преди 2 часа

Статистиката ще ви изненада – най-големите убийци в природата нямат големи зъби и не живеят в дълбокия океан

Ограничават движението по АМ „Тракия” в района на Ямбол

България Преди 2 часа

Мярката касае трасета от по един километър – в платното за София между 274-ти и 275-и км и в платното за Бургас между 284-ти и 285-и км

Учени откриха как алкохолизмът променя мозъка

Любопитно Преди 2 часа

Ново изследване разкрива как алкохолизмът променя невронните вериги за учене. Докато някои функции се възстановяват с годините трезвеност, реакцията при неуспех остава притъпена завинаги – откритие, което обяснява риска от рецидив

Пенсии, нов дълг и партийни субсидии: Депутатите обсъждат промени в бюджета

България Преди 3 часа

Управляващите предлагат по-висока минимална пенсия, увеличение на лимита на дълга и намаляване на държавната субсидия за партиите

Dolce Vita с ограничен бюджет: Топ 6 бюджетни места в Италия за перфектна почивка тази година

Любопитно Преди 3 часа

Мечтаете за тюркоазено море, автентична паста и спиращи дъха гледки, без да фалирате? Проверете кои южни италиански региони предлагат истинско филмово изживяване, защо италианците крият тези места от чужденците и как да спестите стотици евро

