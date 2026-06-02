"Апокалиптични сцени" в Украйна: Масирана руска атака взе жертви

Р усия нанесе масирани удари с ракети и дронове по украински градове, включително Киев и Днипро, при които загинаха най-малко 10 души, а десетки бяха ранени, предадоха "Асошиейтед прес" и "Ройтерс".

В столицата Киев ударите през нощта причиниха смъртта на поне четирима души, а други останаха блокирани в разрушени сгради. Общо около 100 души са пострадали в различни части на страната, включително деца, съобщиха украинските власти.

Жертви и ранени след нови среднощни удари между Русия и Украйна

Експлозиите отекваха през цялата нощ, а жителите на Киев се укриха в метрото, носейки багаж и матраци, докато противовъздушната отбрана отблъскваше атаките. В осем района на столицата бяха нанесени щети по жилищни сгради и друга гражданска инфраструктура. В Подол бяха разрушени горните етажи на девететажна сграда, като под отломките вероятно има затрупани хора.

В друг район 24-етажна жилищна сграда частично се срути след предполагаем ракетен удар, а 20- и 24-етажни блокове също бяха повредени. На няколко места избухнаха пожари, включително в близост до детска градина, а автомобили горяха след попадение на ракетни отломки.

Очевидци описаха сцените като "апокалиптични", с гъст дим, отломки и разрушени автомобили около ударените сгради. Спасителните операции продължават, а въздушната тревога остава в сила.

Нощен ужас в Днепър: Руски удари взеха жертва, ранени в Харков

В град Днепър (на украински Днипро) и околностите му загинаха шестима души, а 36 бяха ранени при атаки с ракети и дронове. Публикувани снимки показаха разрушени жилищни блокове, изгорели автомобили и повредени детски площадки. В Харковска област дете е сред десетимата ранени при подобни удари.

Атаките дойдоха след предупреждения на украинския президент Володимир Зеленски, че Русия подготвя нов масиран удар. Кремъл по-рано заяви, че планира "системни удари" по цели в Киев в отговор на атака с дрон в контролираната от Русия Луганска област, при която загинаха 21 души — удар, който Украйна отрича да е извършила.

Руски удари по Днепър и Харков, има много ранени

Русия съобщи, че е свалила 148 украински дрона през нощта, а противовъздушната отбрана е отблъсквала атаки и над Севастопол в окупирания Крим. Междувременно в руския Краснодарски край атака с дронове предизвика пожар в петролна рафинерия, а в Белгородска област 11-годишно момче беше ранено при удар по жилище.

Войната продължава вече повече от четири години след началото на пълномащабното руско нашествие през февруари 2022 г., а усилията за прекратяването ѝ остават в застой.