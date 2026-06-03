Пожар пламна в заведение в Слънчев бряг, евакуираха и съседен хотел

П ожар избухна в заведение в Слънчев бряг. Огънят е започнал от кухненската зона, съобщи директорът на Пожарната в Бургас комисар Николай Николаев.

Няма информация за пострадали, въпреки че по време на инцидента в обекта е имало както клиенти, така и служители.

Сигналът за пожара е получен малко след 10.00 ч. в сряда.

Първоначално на място са изпратени два екипа огнеборци от Несебър, а впоследствие екипите са подсилени с още един пожарен автомобил от Бургас.

Комисар Николаев уточни още, че няма риск за гостите и персонала на съседния хотел, които са били своевременно евакуирани.