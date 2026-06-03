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Мрачно пророчество: „Китайският Нострадамус“ разкри истината зад досиетата за НЛО

Политическият анализатор Дзян Сюецин, предсказал завръщането на Тръмп в Белия дом, предупреди, че разсекретените архиви са параван, който крие далеч по-плашеща реалност за човечеството

3 юни 2026, 13:44
Мрачно пророчество: „Китайският Нострадамус“ разкри истината зад досиетата за НЛО
Източник: iStock/Getty Images

П рофесор, наричан „Китайският Нострадамус“, направи смразяваща прогноза, след като администрацията на Тръмп публикува досега строго класифицирани документи за НЛО. Според него увлечението по извънземните е опасен инструмент за масова дистракция, която крие далеч по-мрачни обществени опасности, съобщава Daily Mail.

Дзян Сюецин – китайско-канадски преподавател и политически анализатор – спечели прозвището си след поредица от геополитически прогнози, които привържениците му твърдят, че са се сбъднали с плашеща точност. Сред тях бяха предсказанията, че Доналд Тръмп ще се завърне в Белия дом, както и че САЩ и Израел ще влязат в директен конфликт с Иран под неговото управление.

Сега Дзян насочи вниманието си към засилващите се усилия на американското правителство да разкрие истината за НЛО. Той обаче предупреждава, че последствията от това ще отидат далеч отвъд въпросите за съществуването на извънземен живот.

В интервю с популярния в интернет влогър Снийко (Нико Кен Де Балинтази), Дзян категорично отхвърли идеята, че зад необяснимите явления в правителствените досиета стоят извънземни посетители.

„Всеки знае, че това са пълни глупости. Това са абсолютни измислици. Няма извънземни, няма извънземна технология. Това е халюцинация. Целта е просто да се разсеят хората“, заяви той.

Разделението като най-голяма заплаха

Вместо нашествие от Космоса, Дзян вижда заплаха в това, че обществото става все по-фрагментирано, а хората се поддават на конкуриращи се страхове и радикални вярвания. Докато едни се вманиачават по темата за НЛО, други са погълнати от паника около изкуствения интелект, правителствени конспирации или дори свръхестествени сили.

„Хората се затварят в собствените си балони. Помислете само за жестокостите, които ще се случат в бъдеще – те просто ще пречупят и съкрушат човечеството“, предупреди Дзян.

Коментарите му идват в момент, когато Белият дом продължава да публикува секретни записи на Неидентифицирани аномални явления (НАЯ / UAPs). Процесът по разсекретяване започна на 8 май и вече премина през две големи вълни, изваждайки на бял свят видеа, снимки и разузнавателни документи, укривани с години. Последната партида съдържаше 46 видеоклипа, изисквани с месеци от Пентагона от страна на Конгреса. Някои от кадрите показват странни метални сфери и светещи обекти, наподобяващи „осемлъчна звезда“, които се движат с огромна скорост над планини, океани и военни бази.

Портали към други измерения и конспирации сред елита

Според „Китайския Нострадамус“ манията по НЛО пречи на хората да видят дълбоките социални проблеми. Той вярва, че най-голямата опасност е разпадащото се общество, движено от страх, несигурност и параноя, което отслабва нациите и води до колапс на цели империи отвътре.

В интервюто си анализаторът навлезе и в по-противоречиви и конспиративни теории. Той постави под въпрос дейността на ЦЕРН (Европейската организация за ядрени изследвания), където се намира Големият адронен колайдер.

„Трябва да се запитате: защо правителствата инвестират трилиони долари просто за да търсят някакви си субатомни частици?“, отбеляза Дзян, цитирайки популярни онлайн теории, че експериментите на ЦЕРН всъщност имат за цел да отворят портали към други измерения.

Той изрази подобни подозрения и към компаниите за изкуствен интелект като OpenAI, твърдейки, че световният елит винаги е бил обсебен от сили, намиращи се извън конвенционалното човешко разбиране. Според него силните на деня исторически са вярвали в свръхестествени или междуизмерни същности и са търсили тайно знание, дълголетие и неограничено влияние чрез опити за контакт с тях.

Макар Дзян да не предостави преки доказателства за тези свои твърдения, думите му вече предизвикаха бурни дебати в мрежата. Дали и тази негова мрачна прогноза за бъдещето на човечеството ще се окаже вярна, предстои да разберем.

Източник: Daily Mail    
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