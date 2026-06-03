България

Уникално съкровище се завръща у дома: Показват оригинала на златната маска на Терес в Казанлък

Изложбата ще бъде достъпна за посетители до 15 юли

3 юни 2026, 13:13
Уникално съкровище се завръща у дома: Показват оригинала на златната маска на Терес в Казанлък
Източник: БТА

О ригиналът на златната погребална маска от тракийската могила „Светица“ ще бъде показан в Исторически музей „Искра“ в Казанлък в изложбата на Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките „Богатството на могила „Светица“. Това съобщиха от културния институт на официалната си интернет страница. Експозицията ще бъде открита на 3 юни в Мултимедийната зала на музея.

Златната маска е един от най-впечатляващите символи на тракийското наследство, открит в Долината през 2004 година от екип на археолога доц. д-р Георги Китов. Артефактът е с тегло 673 грама, изработен от масивен златен лист. Открита е в гроб на знатен тракийски аристократ от края на V в. пр. Хр. и се нарежда сред най-значимите открития на тракийската археология.

Заедно с нея посетителите на изложбата ще видят златния пръстен на владетеля, както и богат погребален инвентар – свидетелство за разкоша, статуса и ритуалите на тракийската аристокрация в сърцето на Розовата долина.

Изложбата ще бъде достъпна за посетители до 15 юли.

На 20 август 2004 г. археологическата експедиция „Темп“ е открила при разкриването на гроб в могилата "Светица" край Шипка уникална посмъртна златна маска от 23-каратово злато, която тежи 690 грама, и 15-грамов пръстен с изображение на атлет на тракийски владетел. В гроба са намерени и други сребърни и бронзови съдове, останки от стрели и меч. Сред тях е и фиала с дръжки, която показва, че това е погребение на тракийски цар, най-вероятно на Терес, бащата на Ситалк, живял в средата на V век преди Христа. Тракийската могила край Шипка е описана още през 1898 година от братя Шкорпил. Това е вторият гроб, в който експедиция „Темп“ е намерила златни предмети.

Източник: Кореспондент на БТА в Казанлък Ралица Стефанова    
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