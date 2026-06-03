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Кой е Евгени Симеонов - новият особен търговски управител на „Лукойл“

Министерският съвет назначи досегашния председател на ДАМТН на ключовия пост в дружествата на „Лукойл“ в България

3 юни 2026, 13:26
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Е вгени Симеонов е новият особен търговски управител на дружествата на „Лукойл“ в България, след решение на Министерския съвет от 3 юни 2026 г. Той поема поста след Румен Спецов и става една от ключовите фигури в механизма за държавен контрол върху стратегически обекти от значение за националната сигурност. 

  • Кой е Евгени Симеонов

Инж. Евгени Симеонов е дългогодишен служител в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), където преминава през няколко експертни и ръководни позиции, свързани с контрола върху качеството на течните горива.

Професионалният му път в държавната администрация започва през 2016 г., когато постъпва като младши специалист в Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“ към ДАМТН.

През периода 2017 - 2020 г. е старши инспектор в същата дирекция, а между 2020 и 2022 г. заема длъжността главен инспектор.

През 2022 г. е назначен за заместник-председател на ДАМТН, а впоследствие оглавява агенцията като председател. Назначението му начело на регулаторния орган беше потвърдено и от Министерския съвет. 

  • Образование

Евгени Симеонов има инженерно и икономическо образование.

През 2017 г. придобива образователно-квалификационна степен „магистър - инженер“ по специалността „Технически надзор и експлоатация на съоръжения с повишена опасност“ във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ в София. 

През 2011 г. завършва магистърска степен по „Бизнес администрация“ в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ в Свищов. 

Преди това получава бакалавърска степен по „Бизнес администрация“ в Колежа по икономика и администрация в Пловдив през 2009 г. 

Владее английски език и работи с различни специализирани компютърни системи и софтуерни продукти.

  • Кариера в частния сектор

Преди да постъпи в държавната администрация, Симеонов развива кариера в частния сектор, включително в компании, свързани с търговията на горива.

Между 2008 и 2016 г. е управител на „Стронгхолд“ ООД - дружество, занимаващо се с внос и търговия на потребителски стоки. 

В периода 2009 - 2016 г. е управител на „Елвит Груп“ ЕООД, чиято дейност включва внос и търговия на текстилни стоки и петролни продукти. 

По-рано, между 2006 и 2007 г., работи като супервайзър в „МГС Ойл“ ООД - компания, развиваща дейност в областта на търговията с безалкохолни напитки и петролни продукти. 

  • Връзката му с енергийния сектор

Макар основната му кариера през последното десетилетие да е свързана с държавния контрол и надзор, Симеонов има дългогодишен професионален опит в сферата на течните горива.

В ДАМТН той работи именно в Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“, която осъществява проверки на горива, използвани на българския пазар. 

Преди това участва в управлението на дружества, чиято дейност е свързана с търговия на петролни продукти. 

  • Защо беше назначен за особен търговски управител

На 3 юни 2026 г. Министерският съвет освободи Румен Спецов като особен търговски управител на дружествата на „Лукойл“ и назначи на негово място Евгени Симеонов. Решението беше обявено след заседание на правителството. 

Според информацията, огласена от кабинета, кандидатурата му е била разгледана и подкрепена от компетентните държавни институции. 

Смяната на Румен Спецов идва само седмица след сериозен законов обрат в парламента. В края на май депутатите от „Прогресивна България“, ДПС и части от ДБ и ПП приеха на първо четене поправки, които драстично ограничиха правомощията на Румен Спецов в рафинерията в Бургас. Досега той имаше правото да продава активи на руската компания дори без нейно съгласие, но с новите текстове тези действия се подлагат на съдебен контрол. Според опозицията, досегашните широки правомощия са криели огромен риск България да загуби евентуално арбитражно дело срещу прекия собственик на рафинерията – швейцарската „Литаско“.

"Лукойл" излезе с позиция за ролята на Румен Спецов

  • Хронология и контекст: Как Спецов влезе в „Лукойл“ и какво означава ролята му?
  • Кога беше назначен?

Румен Спецов (бивш шеф на НАП) пое поста на особен търговски управител на бургаската рафинерия и още три свързани дружества през есента на 2025 г. Назначението му стана факт по силата на специално приетия от Народното събрание Закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти.

Освободиха Румен Спецов като особен търговски управител на „Лукойл”

  • Каква е ролята му в „Лукойл“?

Спецов не беше назначен от руските собственици, а беше спуснат от българската държава като надзорник с огромна власт. Неговата роля беше да защитава националния интерес, да следи за спазването на международните санкции срещу Русия, да контролира доставките и да гарантира, че рафинерията няма да спре работа и да предизвика криза с горивата в страната.

Назначиха Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"

  • Какви са правомощията на особения търговски управител

Особеният търговски управител е законова фигура, която държавата може да вкара в частна или чужда стратегическа компания при извънредни обстоятелства (като заплаха за националната сигурност или критичната инфраструктура).

Това е вид „държавен синдик“, който има право да контролира оперативната дейност, да блокира решения на редовния мениджмънт и дори, до последните поправки в закона, да се разпорежда с имуществото на компанията, за да подсигури енергийната сигурност на България.

Позицията „особен търговски управител“ беше създадена чрез законодателни промени, които дават възможност на държавата да упражнява контрол върху дружества, имащи значение за националната сигурност и енергийната независимост на страната. 

Припомняме, че Народното събрание НС прие на първо четене промени, с които се ограничават правомощията на особения управител на „Лукойл Нефтохим Бургас“. Новите текстове предвиждат по-строг контрол върху действията на управителя, който ще бъде задължен всеки месец да отчита дейността си пред министъра на икономиката. Освен това, решенията му за продажба на имущество или сключване на сделки вече ще могат да бъдат обжалвани в съда.

Промените дават възможност сделки, извършени без одобрението на Министерския съвет (МС), да бъдат отменяни. Право да ги оспорват ще имат държавата, прокуратурата и акционери в дружеството. Според управляващите целта е да се гарантира защита на обществения интерес и по-голяма прозрачност в управлението на рафинерията. „Мисията на особения търговски управител е да съблюдава обществения интерес и интереса на крайния потребител“, заявиха в пленарната зала вносителите на законовите промени.

 

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Евгени Симеонов е новият особен търговски управител на „Лукойл”

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