Свят

Тръмп изтри своя образ като Иисус след безпрецедентен сблъсък с папата

От „слаб по отношение на престъпността“ до „ужасен за външната политика“ – Тръмп влезе в открита война с папа Лъв XIV. Вижте защо президентът изтри AI изображението, което го показва като Христос, и как разгневи дори най-верните си поддръжници

14 април 2026, 12:58
Източник: Getty Images

И зправен пред нарастващо недоволство, президентът на САЩ Доналд Тръмп изглежда е премахнал противоречив пост в Truth Social, който го изобразява като фигура, подобна на Иисус, съобщава BBC.

Генерираното от изкуствен интелект изображение, което показва как Тръмп лекува болен мъж в болнично легло, предизвика остри реакции и от двете страни на политическия спектър в САЩ, включително от някои от най-пламенните поддръжници на Тръмп.

Тръмп с остри критики към папа Лъв и AI изображение, което предизвика бурни реакции

Публикацията се появи само часове след като Тръмп публикува дълго съобщение, критикуващо папа Лъв XIV – гласен критик на военната операция на САЩ и Израел в Иран.

Тръмп призна за публикуването на снимката, казвайки пред репортери, че е помислил, че изобразява „мен като лекар“.

Вече изтритото изображение показваше Тръмп, облечен в бяла роба, с поставена сияеща ръка върху челото на болен човек – нещо, което според критиците наподобява религиозни картини, показващи как Исус лекува немощните.

Фонът на изображението включваше Статуята на свободата, развяващо се голямо американско знаме, изтребители и орел, както и медицинска сестра, молеща се жена и човек, който изглеждаше като войник в униформа.

Тръмп предизвика гнева на католиците със снимката му като папа

Говорейки пред репортери няколко часа след премахването на поста, Тръмп заяви, че вярва, че изображението го представя като лекар до служител на Червения кръст.

„Трябваше да бъде като лекар, който кара хората да се чувстват по-добре“, каза той. „И аз наистина правя хората да се чувстват по-добре. Правя ги много по-добре“.

По-късно той заяви пред CBS News, че е премахнал изображението, защото „не исках никой да се обърква. Хората бяха объркани“.

Критиките към изображението дойдоха бързо, включително от фигури, считани за близки до Тръмп и администрацията.

С изкуствен интелект: Тръмп пусна своя снимка като папа

„Това трябва да бъде изтрито незабавно“, написа Шон Фойхт, християнски активист, който работи по поредица от събития, базирани на вярата, по случай 250-ата годишнина от Декларацията за независимост на САЩ тази година.

„Няма контекст, в който това да е приемливо“, добави той.

Райли Гейнс, видна консервативна активистка, написа, че „с Бог шега не бива“.

Голяма част от критиките дойдоха и от американски новинарски издания, ориентирани към вярата.

„Това отива твърде далеч. Пресича границата“, написа Дейвид Броди, журналист от Christian Broadcasting Network.

Тръмп публикува фалшиво изображение на Тейлър Суифт в негова подкрепа

„Един поддръжник може да застане зад мисията и същевременно да отхвърли това“.

Противоречивото изображение бе публикувано по-малко от час след отделен пост на американския президент, в който той критикува папата, наричайки го „слаб по отношение на престъпността“ и „ужасен за външната политика“.

Папа Лъв – първият американски папа – многократно е осъждал войната в Иран, заявявайки, че тя е довела до „абсурдно и нечовешко насилие“. Папата каза в понеделник, че „няма страх“ от администрацията на Тръмп или от това да „говори силно за посланието на Евангелието, което вярвам, че е моята мисия тук“.

Говорейки пред репортери в Белия дом, Тръмп не се извини.

„Папа Лъв каза неща, които са погрешни“, заяви той и допълни: „Той беше силно против това, което правя по отношение на Иран, а не може да имате ядрен Иран. Папа Лъв нямаше да е доволен от крайния резултат“.

Това не е първият път, когато съдържание в Truth Social на Тръмп води до критики. През февруари в акаунта му бе публикуван расистки клип, изобразяващ Барак и Мишел Обама като маймуни, който по-късно беше премахнат.

Реакция на християнските лидери

Множество християнски лидери, които са демонстрирали подкрепа за администрацията на президента Доналд Тръмп, критикуваха изказванията му по адрес на папа Лъв XIV и генерираното от изкуствен интелект изображение, споделено от него в неделя, което изглежда изобразява Тръмп като Исус Христос, съобщи Newsweek.

Действащ президент на Съединените щати никога досега не е влизал в публичен спор с папата. Конфликтът между две от най-изтъкнатите фигури в света ескалира в неделя, когато Тръмп нарече Лъв, първият американски папа, „СЛАБ по отношение на престъпността“ и „ужасен за външната политика“.

Папа Лъв отговори на коментарите в папския самолет в понеделник, заявявайки, че „няма страх от администрацията на Тръмп или от това да говори силно за посланието на Евангелието, което вярвам, че е моята мисия тук“, според The New York Times.

Робърт Барън, епископ на диоцеза Уинона-Рочестър, Минесота, каза, че е „много благодарен за многото начини, по които администрацията на Тръмп се е обърнала към католиците и други вярващи хора“, но смята, че „президентът дължи извинение на папата“.

„Изявленията на президент Тръмп в Truth Social относно папата бяха напълно неуместни и неуважителни. Те изобщо не допринасят за конструктивен разговор. Прерогатив на папата е да формулира католическата доктрина и принципите, които управляват моралния живот“, заяви Барън в X.

Дъглас Уилсън, служител на Christ Church в Москва, Айдахо, написа в X: „Бях много благодарен да видя колко много консервативни християни незабавно осъдиха богохулния образ на Исус/Тръмп.“

Уилсън води богослужение в Пентагона през февруари и сподели, че е бил поканен от министъра на отбраната Пийт Хегсет, съобщи CNN.

Доналд Тръмп Truth Social Изображение Тръмп-Исус Генерирано от AI изображение Папа Лъв XIV Критики към Тръмп Християнски лидери Американска политика Конфликт Тръмп-Папа Война в Иран
