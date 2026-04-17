„Свещена война“ под флага на САЩ? Опасната игра с религията, която разгневи дори Папата

Това са дълбоки и сложни води, в които навлиза администрацията, като внушава, че има одобрението на най-висшата власт за войната си в Иран. Усещането за божествена мисия може да замъгли решенията и да даде оправдание за прегрешения на бойното поле.

17 април 2026, 09:18
Снимката е генерирана с изкуствен интелект   
Източник: Getty Images

А мериканските президенти отдавна търсят Божието благословение по време на война и за войниците, които се отправят към бойното поле. Но готовността на администрацията на Тръмп да намеква за божествено одобрение на своята власт и да обгръща войната си с Иран в религиозна правота заплашва да подкопае още една дългогодишна политическа традиция.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет рамкира своите брифинги с цитати от Писанието и представя американските войници почти като духовни воини. Президентът Доналд Тръмп публикува в социалните мрежи генерирано от изкуствен интелект изображение на себе си като Христоподобна фигура. А вицепрезидентът Джей Ди Ванс упрекна папа Лъв XIV за неговото разбиране на теологията, след като понтификът предупреди, че Бог не благославя онези, които хвърлят бомби.

Тази реторика приближава Съединените щати към образите на „свещена война“, от които много предишни президенти се опасяваха и които правят толкова много конфликти в Близкия изток трудно разрешими, пише CNN.

Ислямската република Иран отдавна твърди, че изпълнява волята на Аллах и възхвалява мъченичеството във война като божествена награда. Израелският премиер Бенямин Нетаняху също обясни настоящата война, като се позова на Пурим – еврейския празник, отбелязващ спасението на евреите от заговор за унищожение от Персийската империя, описан в Книгата на Естир.

Нарастващата религиозност в администрацията на Тръмп отразява втвърдяване на републиканската идеология и влиянието на по-радикално евангелистко течение, съпътствало възхода на движението MAGA. Това подчертава и нарастващата готовност на висши партийни фигури да изтъкват собствените си религиозни доктрини, дори с риск да обидят хора от други вероизповедания или невярващи.

Това може отчасти да се дължи на лични убеждения. Но е и ход за натрупване на влияние, тъй като различни партийни представители се стремят да привлекат евангелистките християни – важен стълб от отслабващата база на Тръмп. „Това не е толкова изненадващо. Но изключително явният и силно сектантски начин, по който го правят, е безпрецедентен“, казва Джим Гът, професор по политика и международни отношения във Фърманския университет.

За много религиозни американци говоренето за духовност в политиката не е особено спорно. Но вярата не е задължително партийна. Някои вярващи се тревожат, че тяхната религия се използва неправомерно за оправдаване на война. Появяват се и въпроси дали се спазва конституционното разделение между религията и държавните институции.

Макар да носи утеха на мнозина, откритата религиозна реторика може да маргинализира други. Това е особено чувствителен въпрос в армията, където се практикуват множество вероизповедания. А американците имат и правото да не изповядват никаква вяра.

Съвременните предшественици на Тръмп обикновено избягваха да представят войните в Близкия изток като религиозни начинания. Те се стремят да не придават легитимност на противници, които проповядват джихад или свещена война, и са наясно, че християнските оттенъци могат да създадат политически усложнения за съюзнически мюсюлмански държави.

Освен това подобна реторика може да подпомогне вербуването за терористични групи и да превърне американците в мишени в чужбина. В крайна сметка, едно от оправданията на Осама бин Ладен за обявяване на война на САЩ беше присъствието на американски войски – „кръстоносци“ – в Саудитска Арабия по време на Първата война в Залива (1990–1991).

След атаките на 11 септември 2001 г. президентът Джордж У. Буш допусна грешка, като нарече „войната срещу терора“ „кръстоносен поход“. По-късно той заяви: „Нашата война не е срещу религия, не е срещу мюсюлманската вяра“.За разлика от него, Хегсет смята, че политически коректният език спъва американските „бойци“. Той има татуиран на гърдите си Йерусалимския кръст – религиозен символ, свързан с Кръстоносните походи.

Хегсет –  „свещеният воин“ на Тръмп

Хегсет е най-ясното въплъщение на новия религиозен тон, с който САЩ представят войната. Пентагонът твърди в свои изявления, че честата му християнска реторика не се различава от молитвите на Джордж Вашингтон във Валей Фордж или от раздаването на Библии на войниците от президента Франклин Рузвелт по време на Втората световна война.

Критиките към Хегсет не поставят под въпрос искреността на неговата вяра. Те се фокусират върху това дали е уместно той да я използва толкова открито в ролята си на държавен служител. Министърът на отбраната често намеква за божествено одобрение на войната на САЩ. Например той сравни спасяването на американски пилот в Иран по Великден с възкресението.

Вярата и религията по своята същност са абсолютни. Но дипломацията, необходима за прекратяване на войни, трябва да бъде гъвкава и да позволява на противниците да претендират за различни изходи. Много конфликти в Близкия изток за земя или ресурси са затруднявали усилията за мир именно заради своите религиозни измерения.

Хегсет използва вярата и по начин, който според критиците отслабва гаранциите на истинското демократично общество, като свободата на пресата. Например той сравни журналистите, критикуващи американската пропаганда за войната, с фарисеите –  „самоназначилите се елити“ на своето време, които се съмнявали в „доброто“ на Исус.

Хегсет далеч не е първият военен лидер, който представя кампании в библейски термини. В заповедите си за Деня Д генерал Дуайт Д. Айзенхауер нарича съюзническата инвазия в Европа „велик кръстоносен поход“ и моли за „благословията на Всемогъщия Бог върху това велико и благородно начинание“.
Но оттогава насам Съединените щати са станали много по-религиозно разнообразни, дори по-светски. „Страната просто е много различна и в известен смисъл е анахронично да се използва такъв религиозен език от държавни служители,“ казва Гът.

Някои религиозни лидери са обезпокоени от това как партийни политици си приписват божествени мотиви. Това става „още по-тревожно, защото толкова ясно свързва президента и неговата администрация с предполагаемата воля на Бог и дори с подобието на Бог“, заявява епископ Мариан Буде от Епископската епархия на Вашингтон.

Усещането за религиозно оправдание може да носи утеха на воюващите и техните лидери. Но много участници във войни вярват, че Бог е на тяхна страна. Президентът Ейбрахам Линкълн отбелязва във втората си инаугурационна реч, че войниците от Съюза и Конфедерацията „четат една и съща Библия и се молят на един и същ Бог, и всеки призовава Неговата помощ срещу другия“.

Белият дом срещу папата

Администрацията е толкова убедена в своя курс, че е готова да предизвика човека, когото римокатолиците считат за наследник на свети Петър – папата. Понтификът не отстъпва. „Исус ни каза: блажени миротворците. Но горко на онези, които манипулират религията и самото име на Бог за свои военни, икономически или политически цели, влачейки свещеното в мрак и нечистота“, заявява Лъв по време на посещение в Камерун.

Конфликтът на президента със Светия престол не е заради Писанието. Тръмп просто не отстъпва пред никого, който го критикува. Той заявява, че има „право да не се съгласи с папата“, седмица след като Светият отец реагира на предупреждението му, че цялата иранска цивилизация може да „загине“, ако режимът в Техеран не приеме условията му.

Това е сблъсък между двама от най-видните американци в света, и двамата с огромни последователи. Бившият Робърт Превост, роден в Чикаго, е водил живот на благочестие и скромност. Тръмп, милиардер от Ню Йорк, изгражда образ, белязан от показност, и публично е изразявал съмнения дали ще попадне в рая.

„Лъв трябва да се стегне като папа, да използва здрав разум, да спре да угажда на радикалната левица и да се съсредоточи върху това да бъде велик папа, а не политик“, написа Тръмп в социалните мрежи, вероятно забравяйки, че папите често са значими политически фигури.

Атаките на администрацията срещу папата не се приемат добре и в Европа. „Днес има двама американски лидери: единият е истинският герой на американската мечта – това е папа Лъв, а не президентът Тръмп“, заявява бившият италиански премиер Матео Ренци.

Ванс, както често прави, защитава президента. Той заявява, че е „много важно папата да бъде внимателен, когато говори по въпроси на теологията“. Готовността му да влиза в спорове с папата по догматични въпроси го показва като необичаен политик, който предпочита идеологически сблъсъци.

Критиците му обаче виждат в това арогантност и амбиция у сравнително скорошен новопокръстен католик, при положение че вярващите обикновено приемат учението на папата като непогрешимо. Както заявява Джеймс Маса, председател на Комисията по доктрина към Конференцията на католическите епископи в САЩ: „Когато папа Лъв XIV говори като върховен пастир на Вселенската църква, той не просто изразява мнения по теология –  той проповядва Евангелието и упражнява своето служение като наместник на Христос“.

Това са дълбоки и сложни води, в които навлиза администрацията, като внушава, че има одобрението на най-висшата власт за войната си в Иран. Войните, основани на морална сигурност, могат да загубят стратегическа посока. Усещането за божествена мисия може да замъгли решенията и да даде оправдание за прегрешения на бойното поле. Именно затова много президентски администрации са се въздържали да въвличат религията във войната.

По темата

Източник: CNN    
Кристина Апългейт

Кристина Апългейт е приета в болница

Любопитно Преди 19 минути

Актрисата от „Женени с деца“ обяви диагнозата си с хроничното автоимунно заболяване през 2021 г. Преди няколко месеца - през февруари, Апългейт сподели съкрушена, че основно е прикована към леглото заради борбата си с множествената склероза

Руски дрон навлезе в румънското въздушно пространство

Руски дрон навлезе в румънското въздушно пространство по време на атака в Украйна

Свят Преди 25 минути

Букурещ съобщава за нарушаване на въздушното пространство близо до границата с Украйна

Светли петък е! Припомняме си историята на едно от най-тежките гонения

Светли петък е! Припомняме си историята на едно от най-тежките гонения

Любопитно Преди 1 час

Честваме и паметта на свещеномъченик Симеон Персийски

Осми вот за 4 години: Финал на предизборната кампания за изборите на 19 април

Осми вот за 4 години: Финал на предизборната кампания за изборите на 19 април

Парламентарни избори Преди 1 час

Над 6,5 милиона избиратели ще гласуват в над 11 000 секции в страната и чужбина

Руски удари по Чернигов оставиха хиляди без електричество

Руски удари по Чернигов оставиха хиляди без електричество

Свят Преди 2 часа

Повредена е критична енергийна инфраструктура, съобщиха украинските власти

Питър Манделсън и аферата, която разклаща кабинета на Стармър

Британското правителство уволнява най-висшия дипломатически служител след скандал

Свят Преди 2 часа

Оли Робинс напуска поста на фона на разследвания за назначения и връзки с Джефри Епстийн

Пет минути след излитането - хеликоптер изгуби връзка и се разби в Индонезия

Хеликоптер се разби в Индонезия, всички осем души на борда загинаха

Свят Преди 2 часа

Катастрофата е станала в труднодостъпен район на Западен Калимантан, причините се изясняват

ЕС ще изплати до 2,7 млрд. евро на Украйна след реформи

ЕС ще изплати до 2,7 млрд. евро на Украйна след реформи

Свят Преди 2 часа

Брюксел ускорява финансовата подкрепа за Киев на фона на продължаващата война и икономическия дефицит

<p>Примирието между Израел и Ливан влезе в сила, но вече има съобщения за нарушения (ОБЗОР)</p>

Примирието между Израел и Ливан влезе в сила, но вече има съобщения за нарушения

Свят Преди 3 часа

10-дневното спиране на огъня, договорено с посредничеството на САЩ след седмици боеве с „Хизбула“, е поставено под въпрос заради обвинения и нови удари по границата

,

Скъпото говеждо: Кои са най-добрите алтернативи за набавяне на протеин?

Любопитно Преди 3 часа

Цените на месото достигат рекордни нива, но това не означава, че трябва да правите компромис с мускулната си маса. Ето кои храни предлагат същото количество белтъчини на по-добра цена.

Стотици пъти по-мощно: Учени откриха тайната комбинация срещу хроничното възпаление

Стотици пъти по-мощно: Учени откриха тайната комбинация срещу хроничното възпаление

Любопитно Преди 3 часа

Ново японско изследване доказва, че смесването на определени подправки и билки има в пъти по-силен ефект върху здравето, отколкото приема им поотделно

Тялото ще остарее по-бързо: Кардиолог назова 5 опасни навика

Тялото ще остарее по-бързо: Кардиолог назова 5 опасни навика

Любопитно Преди 3 часа

Списъкът включва тютюнопушене, което сериозно уврежда сърцето и отнема няколко години живот

Изгубеният град в джунглите на Малайзия: Мит или забравена история?

Изгубеният град в джунглите на Малайзия: Мит или забравена история?

Любопитно Преди 3 часа

Древно селище, по-старо от Ангкор Ват, може би лежи скрито под гъстата растителност на щата Джохор, предизвиквайки дебати сред историци и археолози

.

Сензационно откритие: Намериха точната локация на дома на Шекспир в Лондон

Любопитно Преди 3 часа

Случайно намерен план от 1668 г. в столичен архив разкрива неподозирани подробности за последните години от живота на великия драматург и професионалните му връзки

„Алергични“ сте към офиса си? Може би имате „синдром на болната сграда“

„Алергични“ сте към офиса си? Може би имате „синдром на болната сграда“

Любопитно Преди 3 часа

Мистериозното състояние, което причинява главоболие, умора и гадене, засяга милиони хора, като жените са по-уязвими към вредната среда на работното място.

Слънчев петък, но се задава рязък обрат във времето

Слънчев петък, но се задава рязък обрат във времето

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата до края на седмицата

10 шумни породи кучета, известни с прекомерния си лай

dogsandcats.bg

Основни въпроси относно храненето на котката, които си задавате

dogsandcats.bg
1

Картали отново се размножават в Източните Родопи

sinoptik.bg
1

Захлаждане в последните дни на април

sinoptik.bg

Гадатели, вдъхновители и миротворци – кои са свръхсилите на различните зодии

Edna.bg

Златното ни момиче Катрин Тасева очаква дъщеричка

Edna.bg

4 мача затварят кръга в Mr Bit Втора лига

Gong.bg

Часът за жребия настъпи! Днес става ясна програмата за плейофите в efbet Лига

Gong.bg

Стотици сигнали за телефонни заплахи от името на адвокатска кантора

Nova.bg

„Тренд”: Пет сигурни формации с представителство в следващото НС, три са на ръба

Nova.bg