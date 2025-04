КНДР разкритикува САЩ за "неразумния блъф" със стратегическите бомбардировачи

С еверна Корея разкритикува днес САЩ за изпращането на свръхзвукови стратегически бомбардировачи Б-1Б в Южна Корея за осъществените съвместни учения, предаде Ройтерс, като се позова на централната агенция на КНДР - КЦТА.

Говорител на севернокорейското Министерство на отбраната каза в изявление, разпространено от КЦТА, че присъствието на американски стратегически бомбардировачи в региона е станало "редовна военна практика", окачествена от Пхенян като "неразумен блъф".

