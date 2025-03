КНДР затвърждава ядрената си политика на фона на нарастващо напрежение със САЩ и Азия

С еверна Корея осъди САЩ и съюзниците им за преследването на „абсурдната“ цел за ядрено разоръжаване, като заяви, че вместо това ще засили ядрените си способности под ръководството на Ким Чен Ун.

Изявлението, публикувано от външното министерство на Северна Корея чрез държавните медии, идва след среща в Германия, на която висши дипломати от САЩ, Южна Корея и Япония потвърдиха ангажимента си да се противопоставят на ядрените амбиции на Пхенян чрез военно сътрудничество и санкции. Това предаде Newsweek .

Дипломатическите усилия между САЩ и Северна Корея остават в застой от провала на ядрените преговори между Доналд Тръмп и Ким Чен Ун през 2019 г. Въпреки че двамата лидери се срещнаха три пъти през 2018 и 2019 г., разговорите се разпаднаха заради разногласия относно облекчаването на санкциите и стъпките по разоръжаване от страна на Северна Корея.

Оттогава Пхенян пренасочи външнополитическия си фокус към Русия. Северна Корея доставя военно оборудване на Москва на фона на продължаващата война в Украйна – ход, който предизвиква сериозни притеснения в Сеул и Вашингтон. Анализатори предполагат, че в замяна Северна Корея може да получава икономическа помощ и военни технологии, които да подпомогнат развитието на оръжейните ѝ програми.

КНДР обяви "възможно най-силна стратегия" спрямо САЩ

Северна Корея обвини САЩ в опит да наложат „остарял и абсурден план“ за ядрено разоръжаване и предупреди за „съкрушителни и решителни контрамерки“, ако усети заплаха за сигурността си. Външното министерство на Пхенян заяви, че страната ще се „придържа последователно към новата линия на засилване на ядрените си сили“, за да възпре „САЩ и техните васални сили“ от предизвикателства към суверенитета ѝ.

Изявлението идва след среща на държавния секретар на САЩ Марк Рубио с външните министри на Южна Корея и Япония в Мюнхен, Германия, в събота. Официалните лица отново заявиха ангажимента си към „пълното ядрено разоръжаване“ на Северна Корея и поддържането на санкции, целящи ограничаване на оръжейната ѝ програма. Те също така се договориха да засилят военната си отбрана чрез разширени съвместни учения и засилено сътрудничество в областта на отбраната между Япония и Южна Корея.

Севернокорейската държавна информационна агенция KCNA съобщи в понеделник, че дипломатическа делегация, водена от Ким Ик Сонг, директор на Бюрото за отношения с дипломатическия корпус, е заминала за Русия. Агенцията не уточни детайли за срещите или дневния ред на делегацията.

