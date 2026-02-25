Президентът подписа указ за прекратяване на правомощията и освобождаване от длъжност на главния секретар на МВР

Една коалиция е подала документи за предсрочните избори в ЦИК на първия ден

Млада жена загина след пожар в Първомай, близките ѝ твърдят, че е запалена от партньора ѝ

„Уплашени хора ме атакуват, за да не науча истината за Петрохан“: Министър Дечев в НС

Челен удар между две коли край Дунав мост при Русе, има пострадали

Асен Василев призова за отстраняване на Сарафов, готви се протест тази вечер

В Монтана изпратиха Ивайло Иванов: Приятели не вярват, че рейнджърът от „Петрохан“ се е самоубил

П резидентът подписа указ за прекратяване на правомощията и освобождаване от длъжност на главния секретар на МВР, съобщиха от пресцентъра на Илияна Йотова.

Във връзка с решение на Министерски съвет президентът Илияна Йотова подписа указ, с който се прекратяват правомощията и се освобождава от длъжност главният секретар на Министерството на вътрешните работи главен комисар Мирослав Рашков.

В понеделник служебният министър Емил Дечев съобщи, че е предложил на Министерски съвет (МС) да вземе решение, с което да предложи на президента на Република България да освободи от длъжност главния секретар на МВР г-н Рашков.

МС взе такова решение и то бе изпратено на президента на Република България.

„Ние като служебно правителство нямаме много време, за да организираме едни честни, справедливи и законосъобразни избори“, каза служебният вътрешен министър.

Той обясни, че решението на служебния кабинет да предложи на Илияна Йотова да освободи главния секретар на МВР Мирослав Рашков е свързано включително и с местните избори в град Пазарджик, лошата организация и бавната реакция.

Дечев посочи и ужасяващото престъпление на хижа „Петрохан“ и отсъствието на главния секретар, както и на неговия заместник пред медиите, за да обяснят какви данни има и какво се е случило, което даде възможност за развихрянето на всякакви теории.