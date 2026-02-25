Служебното правителство одобри до 900 млн. евро разходи за февруари

С лужебното правителство одобри на днешното си заседание финансиране на разходи за месец февруари 2026 г. в размер до 900 млн. евро за персонал, социални плащания и други разходи по държавния бюджет, и предоставени трансфери от държавния бюджет за бюджета на държавното обществено осигуряване, Националната здравноосигурителна каса и сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд. Средствата ще са за сметка на наличности от предходната година, съобщиха от правителствената информационна служба.

Осигурени са средствата за социални плащания за януари

При този подход се постига осигуряване на регламентираните увеличения на разходи и трансфери и нормално финансиране на дейността на министерствата и институциите, тъй като разходите им ще се осъществяват в съответствие с влезлите в сила нормативни актове, пише в съобщението.

Финансирането се извършва на основание чл. 3, ал. 3 от Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 година.

МС одобри законопроекта за държавния бюджет за 2026 година

Според цитираните член и алинея от закона, с решение на Министерския съвет могат да се финансират капиталови разходи и, при необходимост, други разходи или трансфери за сметка на наличности от предходната година с изключение на средствата на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, уточнява БТА.

Днес кабинетът "Гюров" одобри промени на удължителния закон за бюджета, които влизат за разглеждане от парламента.