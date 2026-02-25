България

Служебното правителство одобри до 900 млн. евро разходи за февруари

Днес кабинетът "Гюров" одобри промени на удължителния закон за бюджета

25 февруари 2026, 16:49
Служебното правителство одобри до 900 млн. евро разходи за февруари
Източник: БГНЕС

С лужебното правителство одобри на днешното си заседание финансиране на разходи за месец февруари 2026 г. в размер до 900 млн. евро за персонал, социални плащания и други разходи по държавния бюджет, и предоставени трансфери от държавния бюджет за бюджета на държавното обществено осигуряване, Националната здравноосигурителна каса и сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд. Средствата ще са за сметка на наличности от предходната година, съобщиха от правителствената информационна служба.

Осигурени са средствата за социални плащания за януари

При този подход се постига осигуряване на регламентираните увеличения на разходи и трансфери и нормално финансиране на дейността на министерствата и институциите, тъй като разходите им ще се осъществяват в съответствие с влезлите в сила нормативни актове, пише в съобщението.

Финансирането се извършва на основание чл. 3, ал. 3 от Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 година.

МС одобри законопроекта за държавния бюджет за 2026 година

Според цитираните член и алинея от закона, с решение на Министерския съвет могат да се финансират капиталови разходи и, при необходимост, други разходи или трансфери за сметка на наличности от предходната година с изключение на средствата на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, уточнява БТА.

Днес кабинетът "Гюров" одобри промени на удължителния закон за бюджета, които влизат за разглеждане от парламента.

Източник: БТА, Мартин Леков    
Служебно правителство Държавен бюджет
Последвайте ни
Президентът подписа указ за прекратяване на правомощията и освобождаване от длъжност на главния секретар на МВР

Президентът подписа указ за прекратяване на правомощията и освобождаване от длъжност на главния секретар на МВР

Почина Лорън Чейпън, чийто живот бе разпънат между холивудската слава и истинския ад

Почина Лорън Чейпън, чийто живот бе разпънат между холивудската слава и истинския ад

Мадяр: Орбан лъже, горивата в България са значително по-евтини

Мадяр: Орбан лъже, горивата в България са значително по-евтини

Археолози разкриха тайната на черните зъби: Защо скелет на 2000 години преобъръща представите за красота?

Археолози разкриха тайната на черните зъби: Защо скелет на 2000 години преобъръща представите за красота?

Ръст на ипотеките: Хиляди българи взеха заеми чрез посредници

Ръст на ипотеките: Хиляди българи взеха заеми чрез посредници

pariteni.bg
Как мирише разгонената котка?

Как мирише разгонената котка?

dogsandcats.bg
Зеленски: Ремонтът на петролопровода
Ексклузивно

Зеленски: Ремонтът на петролопровода "Дружба" е ненужен

Преди 18 часа
Българският роман
Ексклузивно

Българският роман "Остайница" на Рене Карабаш е номиниран за награда „Букър“

Преди 22 часа
61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му
Ексклузивно

61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му

Преди 19 часа
Директорът на Лувъра подаде оставка
Ексклузивно

Директорът на Лувъра подаде оставка

Преди 21 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Орбан праща армията срещу „заплахата“ от Украйна

Орбан праща армията срещу „заплахата“ от Украйна

Свят Преди 29 минути

Орбан: Те правят това, за да свалят нашето правителство

Кралска кариера: Уилям и Кейт наемат експерт за социалните си медии

Кралска кариера: Уилям и Кейт наемат експерт за социалните си медии

Любопитно Преди 1 час

Според обявата за свободната позиция, ролята е на пълен работен ден и включва „генериране на идеи и предоставяне на креативно, интегрирано дигитално разказване на истории, което представя работата на техните кралски височества пред онлайн аудитория“

A$AP Rocky изненада Риана с незабравимо парти за 38-ия ѝ рожден ден

A$AP Rocky изненада Риана с незабравимо парти за 38-ия ѝ рожден ден

Любопитно Преди 1 час

A$AP Rocky организира грандиозно парти изненада за 38-ия рожден ден на Риана в Giorgio Baldi, а влиятелната двойка продължава да гради щастливо семейство с трите си деца

Марин Малчев оглави прокуратурата в София

Марин Малчев оглави прокуратурата в София

България Преди 2 часа

Малчев заема поста, считано от датата на встъпване в длъжност

Заради войната на Русия ЕК дава милиарди на България и други страни за кредитиране

Заради войната на Русия ЕК дава милиарди на България и други страни за кредитиране

Свят Преди 2 часа

Инициативата е в подкрепа на България, Финландия, Естония, Латвия, Литва, Полша, Словакия, Унгария и Румъния

Росен Желязков: И хлябът, и ножът са в ПП-ДБ

Росен Желязков: И хлябът, и ножът са в ПП-ДБ

България Преди 3 часа

Желязков: Беше предсказуемо и гласуването на ПП-ДБ с "Новото начало"

В Монтана изпратиха Ивайло Иванов: Приятели не вярват, че рейнджърът от „Петрохан“ се е самоубил

В Монтана изпратиха Ивайло Иванов: Приятели не вярват, че рейнджърът от „Петрохан“ се е самоубил

България Преди 3 часа

Ивайло Иванов не е известен като адвокат в Монтана, занимавал се е предимно с корпоративни дела

ЕК поиска от Украйна да ускори поправката на петролопровода "Дружба"

ЕК поиска от Украйна да ускори поправката на петролопровода "Дружба"

Свят Преди 3 часа

Словакия и Унгария са започнали да използват количества от петролните си резерви заради прекъсването на снабдяването по този петролопровод

Още един напуска Кухнята на Ада тази вечер

Още един напуска Кухнята на Ада тази вечер

Любопитно Преди 3 часа

Кой ще си тръгне в началото на приключението в Hell’s Kitchen?

Доналд Тръмп

Тръмп шокира с AI видео, на което „бие“ канадски хокеист

Любопитно Преди 3 часа

Едноминутното видео беше публикувано в профила на Тръмп в Truth Social в ранните часове на понеделник

Началникът на отдел "Криминална полиция" към ГДНП: Не съм получавал натиск по случая "Петрохан"

Началникът на отдел "Криминална полиция" към ГДНП: Не съм получавал натиск по случая "Петрохан"

България Преди 3 часа

Изслушването на Папалезов, както и на ръководители на служби в МВР и на служебния министър на вътрешните работи, е заради появила се информация за оказван натиск от страна на МВР министъра

Синдромът на разбитото сърце: Когато влюбването ни праща в интензивното отделение

Синдромът на разбитото сърце: Когато влюбването ни праща в интензивното отделение

Любопитно Преди 3 часа

Инвазивен кардиолог и клиничен психолог разкриват какво се случва с тялото и психиката ни, когато влезем в „турбуленцията“ на влюбването

<p>Правителството одобри план за изборите на 19 април 2026 г. с бюджет до 80 млн. евро</p>

Правителството одобри план за парламентарните избори на 19 април 2026 г. с бюджет до 80 млн. евро

България Преди 3 часа

МС възлага координацията на изборите на ключови министри, включително МВР, МВнР, МРРБ и електронното управление

Скандалната история на д-р Ник, личният лекар на Елвис Пресли

Скандалната история на д-р Ник, личният лекар на Елвис Пресли

Любопитно Преди 3 часа

Въпреки че д-р Ник в крайна сметка е оправдан по всички обвинения, свързани със смъртта на Пресли, фактите са стряскащи: през последните 31 месеца от живота на музиканта, лекарят му е предписал над 19 000 дози лекарства

Радостин Василев: Костадинов си избоде очите със сделката за ИК

Радостин Василев: Костадинов си избоде очите със сделката за ИК

България Преди 3 часа

Лидерът на МЕЧ обясни, че техният законопроект е бил за това, само в Турция да бъдат ограничени избирателните секции

Елейса Росел Апарисио и Томас Лукас Волтер са двойката, която си каза "Да" по време на шоуто на Bad Bunny на Super Bowl

От спешното отделение до Bad Bunny: Двойката, която взриви Super Bowl

Любопитно Преди 4 часа

„Случиха се много страхотни неща“, казва Волтер, но „това, за което съм най-развълнуван, е, че вече имам съпруга. Партньор за цял живот и най-добър приятел за цял живот“

Всичко от днес

От мрежата

Най-силните и издръжливи работни породи кучета в света

dogsandcats.bg

Как протича половият цикъл при женските котки

dogsandcats.bg
1

Два египетски лешояда от Англия се заселват у нас

sinoptik.bg
1

Изпращаме февруари с пролетно слънце

sinoptik.bg

„Болката отляво“: Кога любовта лекува… и кога разболява сърцето (ВИДЕО)

Edna.bg

Още един напуска Кухнята на Ада тази вечер

Edna.bg

Часове преди реванша: УЕФА с нова тесла по Престиани

Gong.bg

Поканиха Винисиус в бразилски гранд

Gong.bg

Йотова освободи главния секретар на МВР

Nova.bg

Депутатите отхвърлиха ветото на президента върху поправките в Изборния кодекс

Nova.bg