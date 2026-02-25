Любопитно

Археолози разкриха тайната на черните зъби: Защо скелет на 2000 години преобъръща представите за красота?

Учени доказаха, че мистериозната козметична процедура е била символ на красота във Виетнам още преди 2000 години

25 февруари 2026, 16:13
Археолози разкриха тайната на черните зъби: Защо скелет на 2000 години преобъръща представите за красота?
Източник: iStock/Getty Images

А рхеолози във Виетнам откриха най-ранното известно доказателство за почерняне на зъбите – козметична традиция, някога широко разпространена в страната. Находката показва, че хората, живеещи преди 2000 години, съзнателно са потъмнявали зъбите си, съобщава Newsweek.

Откритията са резултат от изследване на човешки останки в Донг Кса, селище от желязната епоха в делтата на Червената река в Северен Виетнам. Проучването, публикувано в Archaeological and Anthropological Sciences, разкрива химически следи върху древния зъбен емайл, които съвпадат със съставките, използвани в по-новите практики за почерняне на зъби, регистрирани във Виетнам до началото на XX век.

Идеал за красота с древни корени

В продължение на поколения черните, лъскави зъби са били считани за важен символ на красота, зрялост и културна идентичност в много виетнамски общности. Практиката започва да затихва през 1900-те години под влиянието на западната естетика. Докато историческите снимки и устните предания потвърждават как е работил процесът през последните векове, неговият по-дълбок произход оставаше неясен.

Минали археологически находки понякога са показвали обезцветени зъби, но беше трудно да се определи дали оцветяването идва от съзнателно боядисване или от други навици, като дъвчене на бетел – стимулант, който оставя червени или кафяви следи върху емайла.

Желязото е идентифицирано като ключова съставка

За да разрешат мистерията, изследователите анализираха три зъбни проби от Донг Кса, използвайки неразрушителни инструменти. Когато сканираха повърхностите на оцветения емайл с рентгенова флуоресценция и сканираща електронна микроскопия, те последователно откриха повишени нива на желязо и сяра.

Водещият автор Юе Джан от Австралийския национален университет заяви, че комбинацията силно предполага използването на железни соли, за които се знае, че реагират с богати на танини растителни екстракти, за да образуват дълбоко, постоянно черно. В съвременните общности, които все още чернят зъбите си, занаятчиите смесват материали на основата на желязо с източници на танин, като определени видове дървесина, корен от нар или растения, свързани с бетела. При излагане на въздух тази смес се окислява до устойчиво черно съединение, което прилепва плътно към емайла.

Процес, изискващ умение и търпение

Етнографските записи описват виетнамското почерняне на зъби като ритуал в няколко стъпки: почистване и награпяване на емайла, нанасяне на червена основа и след това наслояване на желязно-таниновата смес до достигане на желания нюанс. Резултатите от Донг Кса предполагат, че същите химически принципи са били използвани още преди две хилядолетия.

Екипът потвърди това чрез експериментални тестове върху съвременни животински зъби, покривайки ги с традиционна боя от железен танат. Химически промененият емайл отразява състава, открит в древните проби.

Промяна в културната идентичност през Желязната епоха

Появата на почернянето на зъбите в археологическите записи съвпада с по-широк период на промени в Северен Виетнам. Между 500 г. пр. н. е. и 50 г. сл. н. е. в региона се наблюдава увеличен достъп до железни инструменти, разширяване на търговските пътища и нарастващ културен контакт с Южен Китай.

Изследователите предполагат, че обичаят може да се е развил като заместител на по-стара местна традиция: ритуалното премахване на предни зъби. Почернянето е осигурявало подобен видим маркер за зрялост или групова идентичност, но без трайна физическа загуба.

Най-ранната връзка между древни останки и жива традиция

Джан заяви, че доказателствата от Донг Кса предоставят най-силната връзка досега между археологическите останки и практиките за почерняне на зъби, наблюдавани във Виетнам през XIX и XX век. Проучването разкрива, че дълго преди ерата на фотографиите и писмените свидетелства, общностите от Желязната епоха във Виетнам вече са трансформирали външния си вид, използвайки внимателно разработена козметична технология – такава, която ще оцелее векове като видим символ на културна идентичност.

Почерняване на зъби Виетнам Археология Желязна епоха Козметична традиция Донг Кса Културна идентичност Железни соли Древни ритуали Делтата на Червената река
Последвайте ни

По темата

Президентът подписа указ за прекратяване на правомощията и освобождаване от длъжност на главния секретар на МВР

Президентът подписа указ за прекратяване на правомощията и освобождаване от длъжност на главния секретар на МВР

Почина Лорън Чейпън, чийто живот бе разпънат между холивудската слава и истинския ад

Почина Лорън Чейпън, чийто живот бе разпънат между холивудската слава и истинския ад

Мадяр: Орбан лъже, горивата в България са значително по-евтини

Мадяр: Орбан лъже, горивата в България са значително по-евтини

Археолози разкриха тайната на черните зъби: Защо скелет на 2000 години преобъръща представите за красота?

Археолози разкриха тайната на черните зъби: Защо скелет на 2000 години преобъръща представите за красота?

Ръст на ипотеките: Хиляди българи взеха заеми чрез посредници

Ръст на ипотеките: Хиляди българи взеха заеми чрез посредници

pariteni.bg
Наистина ли котката ми е гладна или е просто лакома

Наистина ли котката ми е гладна или е просто лакома

dogsandcats.bg
Зеленски: Ремонтът на петролопровода
Ексклузивно

Зеленски: Ремонтът на петролопровода "Дружба" е ненужен

Преди 18 часа
Българският роман
Ексклузивно

Българският роман "Остайница" на Рене Карабаш е номиниран за награда „Букър“

Преди 22 часа
61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му
Ексклузивно

61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му

Преди 19 часа
Директорът на Лувъра подаде оставка
Ексклузивно

Директорът на Лувъра подаде оставка

Преди 21 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Орбан праща армията срещу „заплахата“ от Украйна

Орбан праща армията срещу „заплахата“ от Украйна

Свят Преди 30 минути

Орбан: Те правят това, за да свалят нашето правителство

<p>Правителството одобри до 900 млн. евро разходи за февруари</p>

Служебното правителство одобри до 900 млн. евро разходи за февруари

България Преди 57 минути

Днес кабинетът "Гюров" одобри промени на удължителния закон за бюджета

A$AP Rocky изненада Риана с незабравимо парти за 38-ия ѝ рожден ден

A$AP Rocky изненада Риана с незабравимо парти за 38-ия ѝ рожден ден

Любопитно Преди 1 час

A$AP Rocky организира грандиозно парти изненада за 38-ия рожден ден на Риана в Giorgio Baldi, а влиятелната двойка продължава да гради щастливо семейство с трите си деца

<p>Кокаин и злато, удар за над 1,4 млн. евро на &quot;Капитан Андреево&quot;</p>

Откриха кокаин и злато за над 1,4 млн. евро на "Капитан Андреево"

България Преди 1 час

Наркотикът, златните отливки, шофьорът и превозното средство, послужило за извършване на престъплението, са задържани

Марин Малчев оглави прокуратурата в София

Марин Малчев оглави прокуратурата в София

България Преди 2 часа

Малчев заема поста, считано от датата на встъпване в длъжност

Заради войната на Русия ЕК дава милиарди на България и други страни за кредитиране

Заради войната на Русия ЕК дава милиарди на България и други страни за кредитиране

Свят Преди 2 часа

Инициативата е в подкрепа на България, Финландия, Естония, Латвия, Литва, Полша, Словакия, Унгария и Румъния

Ужасна агресия, пребито дете в училищен двор в Бургас

Ужасна агресия, пребито дете в училищен двор в Бургас

България Преди 2 часа

Извършителят вече има криминално досие

Росен Желязков: И хлябът, и ножът са в ПП-ДБ

Росен Желязков: И хлябът, и ножът са в ПП-ДБ

България Преди 3 часа

Желязков: Беше предсказуемо и гласуването на ПП-ДБ с "Новото начало"

В Монтана изпратиха Ивайло Иванов: Приятели не вярват, че рейнджърът от „Петрохан“ се е самоубил

В Монтана изпратиха Ивайло Иванов: Приятели не вярват, че рейнджърът от „Петрохан“ се е самоубил

България Преди 3 часа

Ивайло Иванов не е известен като адвокат в Монтана, занимавал се е предимно с корпоративни дела

ЕК поиска от Украйна да ускори поправката на петролопровода "Дружба"

ЕК поиска от Украйна да ускори поправката на петролопровода "Дружба"

Свят Преди 3 часа

Словакия и Унгария са започнали да използват количества от петролните си резерви заради прекъсването на снабдяването по този петролопровод

Още един напуска Кухнята на Ада тази вечер

Още един напуска Кухнята на Ада тази вечер

Любопитно Преди 3 часа

Кой ще си тръгне в началото на приключението в Hell’s Kitchen?

Доналд Тръмп

Тръмп шокира с AI видео, на което „бие“ канадски хокеист

Любопитно Преди 3 часа

Едноминутното видео беше публикувано в профила на Тръмп в Truth Social в ранните часове на понеделник

Началникът на отдел "Криминална полиция" към ГДНП: Не съм получавал натиск по случая "Петрохан"

Началникът на отдел "Криминална полиция" към ГДНП: Не съм получавал натиск по случая "Петрохан"

България Преди 3 часа

Изслушването на Папалезов, както и на ръководители на служби в МВР и на служебния министър на вътрешните работи, е заради появила се информация за оказван натиск от страна на МВР министъра

Синдромът на разбитото сърце: Когато влюбването ни праща в интензивното отделение

Синдромът на разбитото сърце: Когато влюбването ни праща в интензивното отделение

Любопитно Преди 3 часа

Инвазивен кардиолог и клиничен психолог разкриват какво се случва с тялото и психиката ни, когато влезем в „турбуленцията“ на влюбването

<p>Правителството одобри план за изборите на 19 април 2026 г. с бюджет до 80 млн. евро</p>

Правителството одобри план за парламентарните избори на 19 април 2026 г. с бюджет до 80 млн. евро

България Преди 3 часа

МС възлага координацията на изборите на ключови министри, включително МВР, МВнР, МРРБ и електронното управление

Скандалната история на д-р Ник, личният лекар на Елвис Пресли

Скандалната история на д-р Ник, личният лекар на Елвис Пресли

Любопитно Преди 3 часа

Въпреки че д-р Ник в крайна сметка е оправдан по всички обвинения, свързани със смъртта на Пресли, фактите са стряскащи: през последните 31 месеца от живота на музиканта, лекарят му е предписал над 19 000 дози лекарства

Всичко от днес

От мрежата

Най-силните и издръжливи работни породи кучета в света

dogsandcats.bg

Как протича половият цикъл при женските котки

dogsandcats.bg
1

Два египетски лешояда от Англия се заселват у нас

sinoptik.bg
1

Изпращаме февруари с пролетно слънце

sinoptik.bg

„Болката отляво“: Кога любовта лекува… и кога разболява сърцето (ВИДЕО)

Edna.bg

Още един напуска Кухнята на Ада тази вечер

Edna.bg

Часове преди реванша: УЕФА с нова тесла по Престиани

Gong.bg

Поканиха Винисиус в бразилски гранд

Gong.bg

Йотова освободи главния секретар на МВР

Nova.bg

Депутатите отхвърлиха ветото на президента върху поправките в Изборния кодекс

Nova.bg