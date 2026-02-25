Главният секретар на МВР: Не съм си платил фишовете, защото не са ми връчени

"Не съм си платил фишовете, защото не са ми връчени".

Това заяви главния секретар на МВР Мирослав Рашков, който е на изслушване в Народното събрание, заедно с МВР министъра Емил Дечев, по казуса "Петрохан", предаде репортер на "Фокус".

Припомняме, че служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев предложи на Министерския съвет да вземе решение, с което да отправи предложение до президента за освобождаването от поста на Рашков.

Мирослав Рашков: Категорично отхвърлям мотивите за моето отстраняване

Един от посочените аргументи в искането на вътрешният министър е, че главният секретар, който е на най-висшата професионална длъжност в МВР и който трябва да бъде за пример, не си е платил глобите от фишове по Закона за движение по пътищата. По думите му след разпоредена проверка и изтичане на информация, дължимите суми са били погасени.

"Категорично отхвърлям всички т.нар. мотиви, с които бе поискано отстраняването ми като главен секретар на МВР и в същото време да изразя своите сериозни притеснения относно бъдещето на разследването по случая "Петрохан" и гарантирането на обективността при разкриване на пълната истина", каза Рашков пред депутатите днес.

Депутатът Атанас Славов от ПП - ДБ обаче напомни, че след промените в закона през 2023 година всеки може да си плати глобите, без да се налага да му бъдат връчени от служител на МВР.