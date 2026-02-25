Кралска кариера: Уилям и Кейт наемат експерт за социалните си медии

П ринцът и принцесата на Уелс разширяват екипа си в двореца Кенсингтън, като търсят създател на дигитално съдържание. Принц Уилям и принцеса Кейт се нуждаят от човек с „такт и дискретност“, който да разказва истории в техните социални медийни канали и уебсайт, пише HELLO!

Според обявата за свободната позиция, ролята е на пълен работен ден и включва „генериране на идеи и предоставяне на креативно, интегрирано дигитално разказване на истории, което представя работата на техните кралски височества пред онлайн аудитория“. Това почти сигурно ще включва управление на техния Instagram акаунт, който има над 17,2 милиона последователи.

Източник: Getty Images

Позицията е с хорариум от 37,5 часа седмично (от понеделник до петък), като кандидатът ще трябва да заснема видеокадри от кралски ангажименти и други важни събития. Възможно е да се наложи и работа извън стандартното работно време.

Ролята ще има особен фокус върху привличането на по-младата аудитория чрез органично съдържание. Възможно е да се изисква сътрудничество и с другите кралски домакинства, като тези на крал Чарлз и кралица Камила. Основните умения включват опит в създаването на съдържание, управление на социални мрежи и висококачествено заснемане на видео и снимки. Изключително важни са качества като спокойствие, дипломатичност и способност за запазване на пълна поверителност.

Промени в екипа

Разширяването на екипа се случва в труден момент за кралското семейство. Миналата седмица чичото на принца, Андрю Маунтбатън-Уиндзор, бе задържан по подозрение за злоупотреба с публична длъжност във връзка с досиетата на Епстийн, като разследването продължава. По-рано този месец принцът и принцесата на Уелс наеха нов служител в комуникационния си отдел – Роузи Трейнор, която идва от агенция Freuds и ще заеме позицията на старши служител по комуникациите.

Това назначение е част от по-широка трансформация. Сара Хенвуд също се присъедини наскоро като нов главен изпълнителен директор на Кралската фондация, поемайки поста от Аманда Бери, която ръководеше организацията от 2022 г.

Натоварен график

Промените се случват след присъствието на двойката на наградите БАФТА. В лондонската Кралска фестивална зала пристигането на Уилям и Кейт беше дискретно, без официално обявяване на влизането им. Много от гостите разбраха за присъствието им едва когато двойката премина по пътеката към местата си.

Появата им предизвика оживление сред присъстващите. Преди началото на церемонията председателят на БАФТА Сара Път поздрави Уилям от сцената, което насочи камерите към двойката и предизвика аплодисменти. Принцът изглеждаше леко смутен, докато Кейт го гледаше с усмивка.