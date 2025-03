Кметът на Истанбул отхвърли обвиненията в тероризъм

К метът на Истанбул Екрем Имамоглу, който беше задържан в сряда, е отхвърлил обвиненията в тероризъм, които му бяха повдигнати, показват съдебни документи, с които се е сдобила агенция Ройтерс.

„Виждам днес по време на разпита ми, че аз и моите колеги сме изправени пред невъобразими обвинения и клевети“, е казал Имамоглу на разпит в антитерористичната полицейска служба.

🚨Istanbul Mayor Ekrem Imamoglu denies charges of corruption and terrorism after his arrest. He claims the case is politically driven, and his detention has led to large protests, with critics saying Erdogan's government is trying to silence the opposition. pic.twitter.com/Do1wGTUSka