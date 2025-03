Ердоган определи като "театър" критиките за задържането на кмета на Истанбул

Т урският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че основната опозиционна партия се опитва да прикрие собствените си грешки и заблуждава хората с "театър". Той каза това в първите си коментари след задържането на кмета на Истанбул, предаде Ройтерс.

"Нямаме нито време за губене в безсмислени дебати, нито купища пари, които да хвърляме безразсъдно", каза Ердоган в обръщение в Анкара, след като кметът на Истанбул Екрем Имамоглу, неговият основен политически съперник, беше задържан.

Проблемите на Народнорепубликанската партия "не са проблеми на страната, а проблеми на шепа опортюнисти в тяхната централа", добави той. "Нямаме време за губене с театрите на опозицията", подчерта държавният глава.

Припомняме, че арестът на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу бе обоснован с обвинения в корупция и подкрепа на забранената кюрдска работническа партия ПКК.

Експертът по Турция Хюрджан Аслъ Аксой посочва, че причините не са юридически, а политически, съобщи Deutsche Welle.

„Истинската причина е, че Имамоглу, както и кметът на Анкара Мансур Яваш са членове на опозиционната Републиканска народна партия (РНП), която в много допитвания изпреварва партията на Ердоган. Поради това двамата са сериозни противници за Ердоган – истинско предизвикателство“, отбелязва Аксой пред германската обществено-правна медия.

Тя обяснява още, че Имамоглу е много харизматичен политик. „Той се ползва с широка обществена подкрепа и се радва на одобрението на избирателите, при това не само сред поддръжниците на РНП, но и сред консервативните избиратели, за които се предполага, че биха гласували за партията на Ердоган. Тази широта на обществената подкрепа си пролича и в протестите, до които се стигна в Истанбул“, посочва Аксой. Според нея няма никакво съмнение: „Чрез този арест Ердоган просто се опитва да отстрани най-големия си противник“.

"Това е един вид граждански преврат"

Защо арестът се извършва точно сега?

Х. Аксой: РНП искаше да определи в неделя водещия си кандидат. Чрез ареста режимът иска да провали този вътрешно-партиен избор и при всички случаи да предотврати избирането на Имамоглу. Предстои да се види дали това ще стане – вероятно е предварителните избори да бъдат забранени.

Турция отдавна е автократична държава, но досега все пак допускаше провеждането на избори, макар условията да не бяха честни – било заради създаваните пречки на кандидатите, било заради неравнопоставеността им в медиите, ограниченията във финансирането или по други пътища. Сега за първи път в историята виждаме, че правителството пречи дори на вътрешнопартийни избори. Това е стъпка към пълния авторитаризъм – един вид граждански преврат.

Ердоган, може би, използва голямата си сегашна външнополитическа сила – ако се има предвид ролята на Турция в Сирия или пък нейната сегашна роля по отношение на сигурността в Европа?

Х. Аксой: Да, със сигурност в сметката на Ердоган са включени и регионалните и геополитическите обстоятелства. Правителството в Анкара знае съвсем точно, че сега нито от ЕС, нито от САЩ могат да постъпят сериозни реакции на този вътрешнополитически ход. Критики се чуха - но съвсем слаби. САЩ нямат интерес, а Европа в момента има слаби геополитически позиции. Режимът на Ердоган е наясно с това.

Подкрепа на ПКК?

В момента тече процес на сближаване между партията на Ердоган и кюрдската ПКК. Как звучи на този фон обвинението към Имамоглу, че подкрепял ПКК?

Х. Аксой: Наистина е странно, като се има предвид, че в момента правителството преговаря с ръководителя на ПКК за прекратяване на огъня и разпускане на партията. Подходът на Ердоган трудно може да бъде обяснен. Той е много противоречив и променлив, що се отнася до това кои са смятани за симпатизанти на ПКК.

Тъй като обаче в Турция вече няма правова държава, много трудно може да се установи по каква логика функционира правосъдието или правителството. Режимът иска опозицията да съответства на неговите собствени представи – поради което нея я дефинират както намерят за добре. Друга логика не можем да намерим. Сигурно е само едно: това е фасадна демокрация, последните останки от политическа конкуренция сега отпаднаха.

"Логиката на Ердоган ще излезе вярна"

Какви ще са отраженията от ареста във вътрешнополитически план? Дали той ще укрепи или ще отслаби Ердоган политически?

Х. Аксой: Нещата може да се развият и в двете посоки. В края на 1990-те години самият Ердоган влезе в затвора, докато бе кмет на Истанбул. Когато излезе, основа партията си и вече 23 години е на власт.

Мнозина казват, че същото може да се случи и сега. Но сега политическата система е вече съвсем друга: не е парламентарна, а президентска система, скроена по мярка на Ердоган. На него му трябват 51 процента от гласовете, за да бъде преизбран, а понеже е отслабен, се нужае от все по-големи и нови съюзи.

Въпреки това смятам, че логиката на Ердоган ще излезе вярна – не защото избирателите харесват начина, по който действа, а защото той може да разчита на целия държавен апарат: не само на политическия апарат, а и на правосъдието. Правосъдието не е независимо, макар че все пак не всички прокурори и съдии са поддръжници на Ердоган. В Турция вече няма върховенство на закона.

А какво би станало с РНП без Имамоглу?

Х. Аксой: В момента тази партия има толкова подкрепа, колкото и Партията на справедливостта и развитието – около 30 процента. Ако Имамоглу отпадне, това ще е изключително тежък удар за РНП. Това ще означава, че тя не може да защити своя кандидат. Партията няма да се разпадне, но ще бъде трайно отслабена.

